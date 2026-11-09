Wta Finals 2026, Jasmine Paolini e Sara Errani vincono all’esordio

Sara Errani e Jasmine Paolini iniziano le Wta Finals 2026 battendo in rimonta, per 4-6, 6-1, 10-8, le numero uno del tabellone, Katerina Siniakova e Taylor Townsend. E’ la prima vittoria delle azzurre in tre confronti diretti, dopo le due sconfitte di quest’anno in semifinale a Indian Wells e in finale a Miami.

“Abbiamo fatto un gran lavoro – ammette Paolini dopo la partita – ma non abbiamo ancora finito. Sulla carta questa era la partita più difficile del girone, però in campo no, perché comunque sono partite tutte da giocare”. Il percorso di Errani e Paolini nel Gruppo 2 proseguirà contro le n°4 del tabellone, la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez, che quest’anno ha raggiunto due finali in coppia con Errani a Berlino e a Toronto (durante l’assenza per infortunio di Jasmine).

Errani e Paolini: “Contente della vittoria, ma il lavoro non è finito”

“Sulla carta questa era la partita più difficile del girone, però in campo no, perché comunque sono partite tutte da giocare. Sono una coppia fortissima se giocano insieme, ma anche da separate lo hanno dimostrato. Quindi siamo contente della vittoria, però bisogna pensare alle prossime avversarie”, ha detto Paolini dopo la vittoria.

“Sapevamo di non aver giocato al meglio, almeno io particolarmente, non mi sono sentita troppo bene nel primo set. Abbiamo solo detto di rimanere lì, di rimanere concentrate, cariche, aggressive e siamo riuscite a far girare la partita”, ha commentato Errani, la doppista italiana più titolata (37 trofei di specialità), una delle sette giocatrici a vantare il Career Golden Slam in doppio (tutti i major e l’oro olimpico in bacheca), n°1 del mondo di specialità per 87 settimane complessive.

“Le condizioni non erano facili. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro, ma le prossime partite saranno completamente diverse”, ha spiegato la 30enne toscana, come riporta SuperTennis. “Ci alleneremo sicuramente, ci riposeremo, faremo qualche gioco con il team per rilassarci, divertirci un po’ e preparare il match”, ha aggiunto la 39enne bolognese.

Gauff e Noskova vincono all’esordio

Buona partenza anche per Coco Gauff che ha sconfitto la connazionale Jessica Pegula per 6-4 6-7 6-2 e ha completato così il sesto successo in undici confronti diretti. Nella seconda giornata del Gruppo 1, martedì, affronterà Linda Noskova, che ha superato Marta Kostyuk in due set. Gauff è avanti 2-1 nei precedenti anche se l’unica sfida disputata quest’anno, a Madrid, è stata vinta dalla tennista ceca. La campionessa di Wimbledon ha sconfitto 6-2 6-4 l’ucraina Kostyuk, subentrata alla n°1 del mondo Elena Rybakina, che aveva battuto in semifinale ai Championships e agli ottavi allo US Open (3-1 il bilancio complessivo negli scontri diretti).