Ranking Atp, Alcaraz tallona Sinner. Best ranking per Bellucci

La settimana del Masters 1000 di Parigi lascia la classifica Atp sostanzialmente invariata. Alexander Zverev è, e resterà fino a fine stagione, numero 1 del mondo davanti a Jannik Sinner e a Carlos Alcaraz, che ha trionfato a Parigi in finale su Ben Shelton, numero 4. Flavio Cobolli rimane il numero 2 d’Italia, alla posizione numero 6, alle spalle di Daniil Medvedev.
L’unica variazione in Top 10 è il sorpasso di Taylor Fritz su Rafael Jodar. Lo statunitense, arrivato ai quarti nell’ultimo Masters 1000 della stagione, è numero 10 del mondo, e sarà presente questa settimana a Stoccolma. Jodar avrà la possibilità alle Atp Finals di ritornare in Top 10 e diventare il giocatore con la più bassa classifica a inizio stagione a concludere un anno in Top 10.
Il ranking degli italiani
Per quanto riguarda gli altri azzurri, alle spalle di Sinner e Cobolli troviamo Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, che sarà in campo questa settimana a Stoccolma per la prima volta in carriera. Dopo il successo su Zverev a Parigi, debutterà direttamente al secondo turno contro Toby Samuel o Leo Borg, figlio dell’icona svedese Bjorn. Oltre a Darderi e Musetti, in Top 50 rimangono stabili Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Raggiunge il nuovo best ranking, invece, Mattia Bellucci (n°62, +6).
La Top 10 Atp
- (=0) Alexander Zverev (GER) 9.550
- (=0) Jannik Sinner (ITA) 9.450
- (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 7.100
- (=0). Ben Shelton (USA) 5.170
- (=0). Daniil Medvedev 3.820
- (=0). Flavio Cobolli (ITA) 3.680
- (=0). Arthur Fils (FRA) 3.625
- (=0). Frances Tiafoe (USA) 3.390
- (=0). Alex de Minaur (AUS) 3.370
- (+2). Taylor Fritz (USA) 3.285