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domenica 8 novembre 2026

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Atp Parigi 2026, Carlos Alcaraz si impone in due set nella finale contro Ben Shelton

Atp Parigi 2026, Carlos Alcaraz si impone in due set nella finale contro Ben Shelton
Un primo piano di Carlos Alcaraz, al suo quinto successo stagionale. (AP Photo/Emma Da Silva)
Redazione
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Per lo spagnolo è il quinto titolo vinto quest’anno, il 29esimo in carriera

Carlos Alcaraz vince l’Atp Parigi 2026, l’ultimo Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 6.309.095 euro) che si è disputato sul veloce indoor de La Defense Arena della capitale francese.

Lo spagnolo, numero 3 del mondo, reduce dal trionfo di domenica scorsa a Vienna, ha sconfitto in finale lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del ranking, con il punteggio di 7-6 (5), 7-5 in poco meno di due ore. Per Alcaraz è il 29esimo titolo della carriera, il quinto del 2026 (Australian Open, Doha, Tokyo e Vienna).

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