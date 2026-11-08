Atp Parigi 2026, Carlos Alcaraz si impone in due set nella finale contro Ben Shelton

Per lo spagnolo è il quinto titolo vinto quest’anno, il 29esimo in carriera

Carlos Alcaraz vince l’Atp Parigi 2026, l’ultimo Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 6.309.095 euro) che si è disputato sul veloce indoor de La Defense Arena della capitale francese.

Lo spagnolo, numero 3 del mondo, reduce dal trionfo di domenica scorsa a Vienna, ha sconfitto in finale lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del ranking, con il punteggio di 7-6 (5), 7-5 in poco meno di due ore. Per Alcaraz è il 29esimo titolo della carriera, il quinto del 2026 (Australian Open, Doha, Tokyo e Vienna).