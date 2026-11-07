WTA Finals 2026, Errani e Paolini volano a Indian Wells: decisiva la vittoria a Tokyo

Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le WTA Finals 2026 di doppio, conquistando per la terza volta un posto nel prestigioso torneo di fine stagione. Le due azzurre hanno centrato l’obiettivo grazie alla vittoria nella semifinale del WTA di Tokyo, ultimo appuntamento utile per la qualificazione attraverso la Race. A Indian Wells, dove le Finals sono in programma dall’8 al 15 novembre, saranno dunque tra le coppie protagoniste della competizione.

La qualificazione è arrivata al termine di uno spareggio decisivo contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Errani e Paolini hanno vinto la partita che metteva in palio l’ultimo posto disponibile, coronando una rincorsa durata un’intera stagione e risolta soltanto nell’ultimo torneo utile.

Errani e Paolini alle WTA Finals: la gioia dopo la qualificazione

La soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata raccontata dalle stesse protagoniste in un’intervista rilasciata alla WTA. Sara Errani ha sottolineato quanto sia stato impegnativo il percorso che ha portato alla qualificazione: «È stato un percorso lungo, siamo riuscite a qualificarci nell’ultimo torneo, nell’ultima partita. Siamo davvero felicissime».

Anche Jasmine Paolini ha evidenziato le difficoltà affrontate durante la corsa verso le Finals, ammettendo che in più occasioni la possibilità di non riuscire a qualificarsi è sembrata concreta: «Tante volte abbiamo avuto il dubbio di non farcela», ha spiegato l’azzurra, che si prepara alla terza partecipazione consecutiva alle WTA Finals di doppio.

La semifinale di Tokyo decisiva per il pass alle Finals

Il torneo giapponese si è rivelato particolarmente delicato per la coppia italiana. Ogni partita poteva fare la differenza e anche i primi turni rappresentavano un passaggio fondamentale: una sconfitta all’esordio avrebbe infatti compromesso definitivamente le possibilità di qualificazione.

«Il torneo di Tokyo è stato complicato, perché anche i primi turni erano importantissimi: se avessimo perso al primo turno, saremmo state fuori. Fin dall’inizio sapevamo che quel torneo avrebbe deciso chi sarebbe venuto qui a Indian Wells», ha raccontato Paolini.

Le due azzurre hanno quindi affrontato la settimana con la consapevolezza di giocarsi tutto. A un certo punto, come ha spiegato la tennista toscana, lei ed Errani si sono poste un obiettivo preciso: raggiungere la finale. Conquistando un posto nell’ultimo atto del torneo, avrebbero avuto la certezza matematica della qualificazione alle WTA Finals.

L’obiettivo è stato raggiunto con la vittoria contro Mihalikova e Nicholls in semifinale. Un risultato che ha permesso alle italiane di liberarsi della pressione accumulata nei giorni precedenti. «È stata quindi una settimana un po’ stressante. È stato un periodo un po’ particolare, ma a un certo punto ci siamo dette: dobbiamo raggiungere la finale. Se arriviamo in finale, siamo sicure di qualificarci alle WTA Finals. Ci siamo riuscite e il giorno dopo è stato divertente, perché eravamo molto più rilassate», ha concluso Paolini.

Ora per Errani e Paolini si apre una nuova sfida: le WTA Finals di Indian Wells, in programma dall’8 al 15 novembre, dove le azzurre proveranno a essere protagoniste tra le migliori coppie della stagione.