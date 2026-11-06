Sinner, il videomessaggio di addio a Cahill: "Ho sempre saputo di essere in buone mani"

Jannik Sinner saluta con un lungo videomessaggio sui social Darren Cahill, da cui si separerà a fine 2026. “Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo italiano con tante domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei coach. In poco tempo, sei diventato molto più di questo. Qualcuno di cui potevo fidarmi. Qualcuno su cui potevo contare, un amico”, afferma nel video il campione di tennis che ha annunciato oggi la fine della collaborazione professionale con Cahill. “Melbourne, la prima tappa. Il numero uno, Wimbledon. Potrei continuare all’infinito. Abbiamo fatto così tanto insieme. Mi hai detto che ti saresti fermato dopo il 2025. E in qualche modo sembrava non riuscissi a sbarazzarmi di te”, prosegue Sinner. “Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più, ma tutto quello che c’è intorno. Le lunghe ore sul campo di allenamento, i voli, le cene e le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante tu eri lì, per tutto. Ho sempre saputo di essere in buone mani”, le parole del tennista azzurro. “Mi hai insegnato che il tennis è importante, ma non è tutto. Essere un buon giocatore inizia dall’essere una brava persona. E che le cose complicate possono essere semplici”, prosegue ancora nel messaggio Sinner. “Cinque stagioni. Non dimenticherò nemmeno un singolo giorno. Grazie, amico, per tutto. È stato un privilegio”, conclude il campione.