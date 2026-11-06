Sinner: “Cahill parte incredibilmente importante del mio percorso”

Jannik Sinner parla per la prima volta della sua separazione da Darren Cahill, l’allenatore australiano che lo ha seguito in questi anni portandolo fino alla conquista della vetta del ranking Atp.

“Darren è stato una parte incredibilmente importante del mio percorso. Insieme a Simone (Vagnozzi, ndr) e a tutto il team abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Aver conquistato cinque titoli del Grande Slam e aver raggiunto insieme il numero 1 del mondo sono risultati che conserverò sempre con grande orgoglio, ma ciò che conta altrettanto per me è il rapporto che abbiamo costruito lungo il cammino”, ha dichiarato Sinner nella nota in cui annuncia la fine del rapporto con l’allenatore a partire dalla fine di quest’anno.

“Voglio ringraziare Darren per aver creduto in me, per la sua sincerità e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore sia come persona, e i suoi insegnamenti mi accompagneranno per tutta la carriera. Abbiamo condiviso tantissimi momenti speciali negli ultimi cinque anni e, anche se la nostra collaborazione tecnica sta per concludersi, la nostra amicizia continuerà“.

La risposta di Cahill: “Lavorare con Sinner è stato un onore e un privilegio speciale”

“Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciale. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito al lavoro, di cui tutti noi siamo incredibilmente orgogliosi. Fiducia, sincerità e convinzione funzionano soltanto quando sono reciproche, e questa è sempre stata una delle grandi qualità di Jannik come atleta. È anche il motivo per cui allenare un giocatore come lui rappresenta un’esperienza così memorabile“, ha detto Darren Cahill nella stessa nota. “Voglio ringraziare Jannik, tutto il team e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra ogni successo possibile per gli anni a venire”, ha aggiunto l’allenatore.

I successi ottenuti insieme

La nota diramata dal tennista azzurro annuncia anche l’ingresso di Magnus Norman (allenatore svedese ex numero 2 del mondo) nello staff tecnico “all’inizio del prossimo mese”. vengono poi ricordati i successi ottenuti in questi anni di collaborazione con Cahill, entrato a far parte dello staff di Sinner nel giugno 2022. Insieme a Simone Vagnozzi, l’allenatore australiano “ha avuto un ruolo fondamentale nell’ascesa dell’italiano ai vertici del tennis mondiale”, si legge nella nota. “La loro collaborazione ha portato Sinner a conquistare cinque titoli del Grande Slam e due ATP Finals, oltre a completare il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove i tornei ATP Masters 1000. Nel giugno 2024, inoltre, ha raggiunto per la prima volta il numero 1 del ranking mondiale. Traguardi che testimoniano anni di dedizione, miglioramento costante e una convinzione condivisa nelle possibilità di raggiungere grandi obiettivi insieme. Al di là dei risultati sportivi, l’esperienza, la visione e la tranquillità di Cahill hanno rappresentato un punto di riferimento costante per Sinner. Nel corso degli anni, i due hanno costruito un rapporto fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, sviluppando una profonda amicizia oltre alla collaborazione professionale”.