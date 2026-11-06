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venerdì 6 novembre 2026

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Atp Parigi 2026, Shelton batte Paul e regala il pass per le Finals a Tiafoe

Atp Parigi 2026, Shelton batte Paul e regala il pass per le Finals a Tiafoe
Ben Shelton esulta dopo aver battuto Tommy Paul al Masters 1000 di Parigi 2026 (Foto AP/Thibault Camus)
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Lo statunitense si aggiunge matematicamente ai già qualificati Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli e Fils

Ben Shelton approda alle semifinale dell’Atp 1000 di Parigi. Nel derby statunitense si è imposto su Tommy Paul in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. La sua vittoria regala il pass per le Atp Finals di Torino allo statunitense Frances Tiafoe che si aggiunge ai già aritmeticamente ammessi Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli e Fils. 

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