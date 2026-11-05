Home > Sport > Tennis > Masters 1000 Parigi 2026, Musetti e Berrettini in campo agli ottavi: orari e dove vederli in tv

Il Masters 1000 di Parigi entra nella fase decisiva e agli ottavi di finale ci sono anche due rappresentanti del tennis italiano. Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini scendono in campo giovedì 5 novembre con l’obiettivo di conquistare un posto tra i migliori otto del torneo. Il carrarino affronta il francese Luca Van Assche, mentre il romano è atteso da una sfida di grande prestigio contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Musetti contro Van Assche dopo aver battuto Zverev

Lorenzo Musetti arriva agli ottavi dopo una vittoria di grande prestigio contro Alexander Zverev, numero uno del tabellone, superato con il punteggio di 7-6, 6-2. Il carrarino ha così firmato una delle sorprese più importanti del torneo, imponendosi in due set e conquistando il pass per il terzo turno. Dall’altra parte della rete ci sarà Luca Van Assche, che ha raggiunto gli ottavi eliminando la testa di serie numero 15 Learner Tien per 7-6, 6-4. Il francese ha quindi sfruttato al meglio il sostegno del pubblico di casa e si prepara a un confronto impegnativo contro l’azzurro.

Berrettini sfida Alcaraz dopo il successo su Humbert

Anche Matteo Berrettini ha conquistato gli ottavi in due set, superando il francese Ugo Humbert con il punteggio di 7-6, 7-5. Una partita combattuta, nella quale il romano è riuscito a imporsi nei momenti decisivi, guadagnandosi la possibilità di affrontare Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, seconda testa di serie, ha invece avuto la meglio sull’americano Alex Michelsen, battuto 7-6, 6-3. Per Berrettini si prospetta dunque un ostacolo di alto livello: Alcaraz conduce 3-1 nei precedenti, ma l’azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il murciano, battendolo agli Australian Open del 2022.

Masters 1000 Parigi 2026: orari e dove vedere Musetti e Berrettini in tv

Le due partite degli italiani sono in programma giovedì 5 novembre. Musetti-Van Assche si giocherà non prima delle 14:00, mentre Berrettini-Alcaraz è previsto non prima delle 19:00. Il Masters 1000 di Parigi sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport, con Sky Sport Tennis come riferimento per il torneo e la possibilità di seguire gli incontri anche attraverso Sky Sport Uno e Sky Sport Max, in base alla programmazione. Per lo streaming sono disponibili NOW e SkyGo.