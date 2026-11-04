Musetti batte Zverev al Masters 1000 di Parigi 2026 e vola agli ottavi

Un grande Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi battendo il neo numero 1 del mondo Alexander Zverev. Il tennista carrarino si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Nel prossimo turno Musetti affronterà il francese Luca Van Assche, che ha sconfitto l’americano Learner Tien (15) per 7-6 (4), 6-4.

Lorenzo Musetti, The artist 🖼️ #RolexParisMasters https://t.co/zHUSV8iXk4 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2026

Prestazione quasi perfetta di Musetti, che nel tiebreak del primo set recupera da 2-5 infilando cinque punti di fila. Nel secondo set, con uno Zverev in evidente difficoltà, il carrarino strappa due volte il servizio all’avversario con colpi da maestro. La chiusura con un ace sul match point. Musetti ottiene la sua quarta vittoria stagionale contro un Top 10, la seconda in carriera contro un numero 1, dopo quella contro Novak Djokovic al Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2023. Musetti è il quinto giocatore a bettere un avversario alla prima partita da numero 1 del mondo, da quando esiste il ranking computerizzato. L’ultimo a riuscirci era stato Felix Auger-Aliassime contro Carlos Alcaraz nel 2022 in Coppa Davis (fase a gironi). Il carrarino ha raggiunto per la quarta volta gli ottavi di finale in un Masters 1000 nel 2026, dopo esserci riuscito a Madrid, Roma e Cincinnati.

Musetti: “Ho avuto coraggio e fortuna”

“Ho avuto coraggio e fortuna, ne è venuta fuori una risposta perfetta”. Così un soddisfatto Lorenzo Musetti commenta a caldo la vittoria contro Alexander Zverev, neo numero 1 del mondo, al torneo Atp Masters 1000 di Parigi. C’è un momento in cui probabilmente la partita ha iniziato a cambiare. E’ il penultimo punto del tie-break. Con una splendida risposta vincente di diritto Musetti completa il sorpasso da 2-5 e si procura un set point, poi trasformato con il suo quarto ace. “Avevo la sensazione che potesse servire esterno, perché nei momenti importanti ha servito spesso in slice a uscire da destra”, ha spiegato il carrarino. C’è comunque tanto altro di positivo nella sua prestazione, a cominciare dal servizio. Due indizi su tutti: ha chiuso entrambi i set con un ace. Musetti sottolinea come il servizio stia “funzionando bene” e si concentra anche su un altro aspetto importante del suo gioco. “Sto usando più del solito lo slice, in particolare con il rovescio. La palla qui resta bassa e per chi se la vede arrivare non è facile andarci sotto con la racchetta e controllare il colpo. Quando funziona, poi, ho la possibilità di controllare lo scambio con il diritto”, ha spiegato l’azzurro come riporta Supertennis.

Bellucci ko contro Rinderknech

Si chiude al secondo turno l’avventura nel Master 1000 parigino di Mattia Bellucci, approdato dalle qualificazioni al main draw e battuto in due set dal padrone di casa Arthur Rinderknech in due set col punteggio di 6-4, 6-1.