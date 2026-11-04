Masters 1000 Parigi 2026, Musetti è tornato: partita perfetta e Zverev sconfitto in due set

Lorenzo Musetti è tornato. Il tennista di Carrara, numero 24 Atp ed ex top ten, si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi battendo il neo numero 1 del mondo Alexander Zverev. Musetti si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Nel prossimo turno Musetti affronterà il francese Luca Van Assche, che ha sconfitto l’americano Learner Tien (15) per 7-6 (4), 6-4. “Una vittoria che ha un significato importante, di rivincita per questa stagione difficile piena di infortuni che mi ha un po’ condizionato. Oggi mi sono divertito e mi era mancata questa passione che mi fa esprimere il mio miglior tennis”, ha dichiarato Musetti dopo la partita. E sì perché l’azzurro ha avuto un 2026 a dir poco sfortunato, iniziato con il ritiro per infortunio nei quarti degli Australian Open quando stava dominando la partita contro Novak Djokovic. Poi una serie di ricadute che lo hanno costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon.

Lorenzo’s on-court interview following his win against the new World No.1 💬 #RolesParisMasters https://t.co/hMjBXLkN6V — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2026

Oggi Musetti è stato protagonista di una prestazione quasi perfetta, nel tie-break del primo set ha recuperato da 2-5 infilando cinque punti di fila. Nel secondo set, con uno Zverev in evidente difficoltà, il carrarino ha strappato due volte il servizio all’avversario con colpi da maestro. La chiusura con un ace sul match point. Nonostante si giocasse su un campo rapido al coperto, una superficie ideale per il servizio e i colpi aggressivi da fondo campo di Zverev, il tedesco è apparso in difficoltà contro Musetti. L’estroso giocatore italiano ha dominato una partita in cui ha messo a segno più vincenti (29 contro 25) e commesso meno errori gratuiti (12 contro 21) rispetto a Zverev. Musetti ha ottenuto così la sua quarta vittoria stagionale contro un Top 10, la seconda in carriera contro un numero 1, dopo quella contro Djokovic al Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2023. Musetti è il quinto giocatore a battere un avversario alla prima partita da numero 1 del mondo, da quando esiste il ranking computerizzato.

That backhand down the line from Musetti 😱☄️ #RolexParisMasters https://t.co/9Pel4Zlr6V — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2026

L’ultimo a riuscirci era stato Felix Auger-Aliassime contro Carlos Alcaraz nel 2022 in Coppa Davis. “Ho avuto coraggio e fortuna, ne è venuta fuori una risposta perfetta”, ha commentato ancora Musetti che ha raggiunto per la quarta volta gli ottavi di finale in un Masters 1000 nel 2026, dopo esserci riuscito a Madrid, Roma e Cincinnati. C’è un momento in cui probabilmente la partita ha iniziato a cambiare. E’ il penultimo punto del tie-break. Con una splendida risposta vincente di diritto Musetti completa il sorpasso da 2-5 e si procura un set point, poi trasformato con il suo quarto ace. “Avevo la sensazione che potesse servire esterno, perché nei momenti importanti ha servito spesso in slice a uscire da destra”, ha spiegato il carrarino. C’è comunque tanto altro di positivo nella sua prestazione, a cominciare dal servizio. Musetti sottolinea come stia “funzionando bene” e si concentra anche su un altro aspetto importante del suo gioco. “Sto usando più del solito lo slice, in particolare con il rovescio. La palla qui resta bassa e per chi se la vede arrivare non è facile andarci sotto con la racchetta e controllare il colpo. Quando funziona, poi, ho la possibilità di controllare lo scambio con il diritto”, ha concluso l’azzurro.