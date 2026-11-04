Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals 2026

Flavio Cobolli è aritmeticamente qualificato alle Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. L’azzurro è sicuro di un posto grazie alla vittoria del norvegese Casper Ruud contro lo spagnolo Rafael Jodar (per 6-3 6-4) al Masters 1000 di Parigi, l’ultimo torneo in cui guadagnare punti validi per le Finals che il tennista romano, n°6 del mondo, è stato costretto a saltare per infortunio. Il campione 24enne debutterà per la prima volta in carriera nella competizione di fine stagione, che mette di fronte gli otto migliori giocatori di singolare maschile e le otto migliori coppie di doppio della stagione.

Cobolli ha festeggiato il traguardo con il suo team e la famiglia. Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto “Notti magiche” mentre brinda assieme al papà e al fratello.

Dando uno sguardo alla race Atp, classifica valida per la qualificazione alle Finals di Torino, ci sono ancora tre posti a disposizione. Alle spalle di Flavio ci sono Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Alex De Minaur e Novak Djokovic. Sono già qualificati Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Come sappiamo è assente Jannik Sinner, fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio destro.

La classifica della race Atp aggiornata

Zverev 9350 (qualificato) Sinner 7950 (non partecipa) Alcaraz 5110 (qualificato) Shelton 4620 (qualificato) Medvedev 3820 (qualificato) Cobolli 3680 (qualificato) Fils 3535 Tiafoe 3390 Jodar 3234 de Minaur 3170 Djokovic 2940 Fritz 2900 Paul 2775 Lehecka 2540 Mensik 2500