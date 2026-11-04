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mercoledì 4 novembre 2026

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Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals 2026

Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals 2026
Flavio Cobolli, New York, 1 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)
Benedetta Mura
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L’azzurro è sicuro di un posto grazie alla sconfitta di Jodar al Masters 1000 di Parigi

Flavio Cobolli è aritmeticamente qualificato alle Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. L’azzurro è sicuro di un posto grazie alla vittoria del norvegese Casper Ruud contro lo spagnolo Rafael Jodar (per 6-3 6-4) al Masters 1000 di Parigi, l’ultimo torneo in cui guadagnare punti validi per le Finals che il tennista romano, n°6 del mondo, è stato costretto a saltare per infortunio. Il campione 24enne debutterà per la prima volta in carriera nella competizione di fine stagione, che mette di fronte gli otto migliori giocatori di singolare maschile e le otto migliori coppie di doppio della stagione.

Cobolli ha festeggiato il traguardo con il suo team e la famiglia. Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto “Notti magiche” mentre brinda assieme al papà e al fratello.

Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals 2026

Dando uno sguardo alla race Atp, classifica valida per la qualificazione alle Finals di Torino, ci sono ancora tre posti a disposizione. Alle spalle di Flavio ci sono Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Alex De Minaur e Novak Djokovic. Sono già qualificati Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Come sappiamo è assente Jannik Sinner, fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio destro.

La classifica della race Atp aggiornata

  1. Zverev 9350 (qualificato)
  2. Sinner 7950 (non partecipa)
  3. Alcaraz 5110 (qualificato)
  4. Shelton 4620 (qualificato)
  5. Medvedev 3820 (qualificato)
  6. Cobolli 3680 (qualificato)
  7. Fils 3535
  8. Tiafoe 3390
  9. Jodar 3234
  10. de Minaur 3170
  11. Djokovic 2940
  12. Fritz 2900
  13. Paul 2775
  14. Lehecka 2540
  15. Mensik 2500
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