Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals 2026

Flavio Cobolli è aritmeticamente qualificato alle Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. L’azzurro è sicuro di un posto grazie alla vittoria del norvegese Casper Ruud contro lo spagnolo Rafael Jodar (per 6-3 6-4) al Masters 1000 di Parigi, l’ultimo torneo in cui guadagnare punti validi per le Finals che il tennista romano, n°6 del mondo, è stato costretto a saltare per infortunio. Il campione 24enne debutterà per la prima volta in carriera nella competizione di fine stagione, che mette di fronte gli otto migliori giocatori di singolare maschile e le otto migliori coppie di doppio della stagione.
Cobolli ha festeggiato il traguardo con il suo team e la famiglia. Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto “Notti magiche” mentre brinda assieme al papà e al fratello.
Dando uno sguardo alla race Atp, classifica valida per la qualificazione alle Finals di Torino, ci sono ancora tre posti a disposizione. Alle spalle di Flavio ci sono Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Alex De Minaur e Novak Djokovic. Sono già qualificati Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Come sappiamo è assente Jannik Sinner, fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio destro.
La classifica della race Atp aggiornata
- Zverev 9350 (qualificato)
- Sinner 7950 (non partecipa)
- Alcaraz 5110 (qualificato)
- Shelton 4620 (qualificato)
- Medvedev 3820 (qualificato)
- Cobolli 3680 (qualificato)
- Fils 3535
- Tiafoe 3390
- Jodar 3234
- de Minaur 3170
- Djokovic 2940
- Fritz 2900
- Paul 2775
- Lehecka 2540
- Mensik 2500
Next stop 👉 Turin 🇮🇹 @cobollifla has qualified for the 2026 #NittoATPFinals 🙌 https://t.co/veC2L9ZOtf— ATP Tour (@atptour) November 3, 2026