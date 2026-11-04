Djokovic eliminato dal Masters 1000 di Parigi 2026: alle Atp Finals, Nole non ci sarà

Novak Djokovic esce di scena al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, in corso sui campi indoor de ‘La Defense Arena’, e dice addio alla possibilità di accedere alle Atp Finals in programma dal 15 novembre. Il tennista serbo è stato battuto in tre set dall’australiano Rinky Hijkata, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 3-6, 3-6 in due ore e 16′ di gioco. Per sperare di entrare tra gli otto ‘maestri’ che si affronteranno a Torino Djokovic doveva arrivare almeno fino in semifinale. Oltre al serbo saluta il torneo francese anche Daniil Medvedev, battuto in due set dal peruviano Ignacio Buse con un doppio 6-4.

HIJIKATA STUNS THE 7-TIME PARIS CHAMPION 🇦🇺 #RolexParisMasters https://t.co/2jh8ZFHKSw — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2026

Fils alle Atp Finals 2026

Arthur Fils si è qualificato per la prima volta per le Nitto ATP Finals. Diventa così il primo francese qualificato per il torneo di fine stagione dopo Gael Monfils, che vi partecipò nel 2016. Fils ha iniziato il suo 2026 solo a febbraio, da numero 42 del mondo. Da allora, però, il ventiduenne ha scalato rapidamente le gerarchie del tennis mondiale. Il francese ha conquistato per la prima volta in carriera un titolo ATP Masters 1000 a Cincinnati, dove in finale ha sconfitto Frances Tiafoe, anche lui in corsa per un posto a Torino. Ha inoltre alzato il trofeo a Barcellona, dopo aver annullato due match point a Terence Atmane al primo turno e aver poi completato una straordinaria cavalcata verso il titolo. Oltre al successo a Cincinnati, Fils ha raggiunto la semifinale a Miami e Madrid: è il primo francese ad arrivare tra i migliori quattro in tre Masters 1000 nella stessa stagione dai tempi di Guy Forget nel 1991, ben 35 anni fa. Finalista a Doha, ha raggiunto lunedì il best ranking alla posizione numero 7. Fils è il sesto qualificato per le Nitto ATP Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre, dopo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli.