Home > Sport > Tennis > Atp Parigi 2026: Berrettini, Musetti e Bellucci oggi in campo. Orari e dove vederli in tv

Tutti e tre gli azzurri sono a caccia di un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 francese

Tre italiani scendono in campo oggi, mercoledì 4 novembre, all’Atp Parigi 2026, ultimo Masters 1000 della stagione. Mattia Bellucci, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono a caccia di un posto agli ottavi di finale del torneo indoor che si svolge alla Plenitude Arena di Nanterre, alle porte della capitale francese.

Gli italiani in campo oggi all’Atp Parigi 2026

Bellucci-Rinderknech, ore 11, campo 1

Musetti-Zverev, non prima delle 13.30, campo principale

Berrettini-Humbert, non prima delle 16.40, campo 1

Bellucci-Rinderknech, i precedenti

Bellucci (n°66) affronta il francese Arthur Rinderknech (n°68). I due si sono sfidati una sola volta in passato, ai quarti di finale dell’Atp 250 di Atlanta nel 2024. In quella occasione ha avuto la meglio il tennista transalpino per 7-6 3-6 6-1.

Musetti-Zverev, i precedenti

Musetti (n°24) gioca contro il tedesco Alexander Zverev, nuovo numero uno del mondo. Il 24enne carrarino e il 29enne di Amburgo si sono affrontanti cinque volte in passato con Lorenzo che ha avuto la meglio in tre incontri. Nell’ultimo, però, ha sorriso Sascha che ha vinto per 6-4 7-5 in semifinale all’Atp 500 di Vienna 2025.

World Number 1 at practice ⚡️ #RolexParisMasters https://t.co/YtjZweEzrV — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2026

Berrettini-Humbert, i precedenti

Berrettini scende in campo contro Ugo Humbert. Il 30enne romano ha superato il 28enne di Metz tre volte su quattro. Le vittorie, tuttavia, non sono recenti e risalgono al 2020, 2022 e 2023. Mentre l’ultimo match giocato nel 2025, agli ottavi dell’Atp 250 di Stoccolma, è stato vinto dal francese.

Dove vedere le partite dell’Atp Parigi 2026

Tutte le partite dell’Atp Parigi 2026, in programma dal 31 ottobre all’8 novembre, si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo.