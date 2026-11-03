Atp Parigi 2026, Berrettini vince all’esordio contro Nakashima

Buona la prima per Matteo Berrettini all’Atp Parigi 2026, ultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista azzurro, al primo turno, ha eliminato la testa di serie n°14 del tabellone, lo statunitense Brandon Nakashima (n°18 del mondo), con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 in due ore e 10 minuti di gioco. Il 30enne romano, n°43 del ranking, al secondo turno se la vedrà con il francese Ugo Humbert (n°38). Il 28enne di Metz è riuscito a battere l’olandese Botic van de Zandschulp per 7-6 6-7 6-3 in oltre due ore e mezza.

Per Berrettini seconda vittoria in carriera contro Nakashima

Grande prova di forza di Berrettini che ha sconfitto Nakashima per la seconda volta in carriera (su tre incontri totali). La prima vittoria era arrivata nel 2022 nel match di esordio agli Australian Open. I due si sono affrontati anche quest’anno, al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. In Asia ad avere la meglio è stato l’americano, che si è imposto per 7-6 7-5. “The Hammer” (“il martello”), come viene soprannominato, può sorridere anche in vista del prossimo impegno contro Humbert, che ha superato tre volte su quattro. Le vittorie, tuttavia, risalgono a un po’ di anni fa: 2020, 2022 e 2023. Mentre l’ultimo match giocato nel 2025, agli ottavi dell’Atp 250 di Stoccolma, è stato vinto dal transalpino.