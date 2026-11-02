Ranking Atp, Zverev nuovo numero 1: Sinner ‘cede’ dopo 95 settimane

Da oggi, lunedì 2 novembre 2026, Jannik Sinner dopo 95 settimane lascia ufficialmente lo scettro del comando del ranking Atp al tedesco Alexander Zverev. L’altoatesino è il decimo giocatore della storia a restare più tempo in vetta. Con 95 settimane (65 dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025, 1 dal 3 al 9 novembre dello scorso anno e le 29 appena concluse) ha staccato Carlos Alcaraz (66) e superato Stefan Edberg (72) e Lleyton Hewitt (80). Ora si trova a 6 settimane da Agassi, 9° nella classifica all-time a quota 101. L’Atp ha introdotto il ranking computerizzato nel 1973. Da allora, circa 49 mila giocatori hanno lottato per conquistare punti nella classifica ATP. In oltre mezzo secolo, solo 30 di loro hanno raggiunto la posizione numero 1. Una lista iniziata con Ilie Nastase, in vetta alla prima classifica pubblicata, che comprende leggende dello sport come Bjorn Borg e John McEnroe; Ivan Lendl e Jimmy Connors; Pete Sampras e Andre Agassi; Novak Djokovic (primatista per settimane da n.1), Roger Federer (primatista per settimane consecutive da n.1), Rafael Nadal e Andy Murray; i grandi rivali del tennis di oggi, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

E da oggi ufficialmente anche Alexander Zverev, figlio di due ex tennisti, Alexander Sr. e Irina, e fratello di Mischa, ex numero 25 del mondo. Un risultato che matura dopo una stagione nella quale ha conquistato i suoi primi due titoli Slam. Nell’era Open solo tre giocatori prima di lui avevano vinto i primi due major in carriera nello stesso anno: Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) e Jannik Sinner (2024). Dopo il trionfo al Roland Garros, il suo primo in uno Slam, Zverev occupava la posizione numero 3 del mondo, a 6.195 punti di distanza dalla vetta della classifica mondiale. “Vincere uno Slam era l’obiettivo ultimo, ma adesso vogliamo di più. Vogliamo raggiungere traguardi ancora più importanti” diceva allora. Gli infortuni sofferti in momenti diversi della stagione da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno avuto un peso nel determinare l’andamento della stagione, che si concluderà, comunque vadano il Masters 1000 di Parigi e le Nitto ATP Finals, con Zverev ancora in vetta alla classifica. E’ infatti già sicuro di essere il ventesimo numero 1 di fine anno dal 1973, il più anziano a riuscirci per la prima volta.

Alle spalle di Zverev e Sinner, che tornerà in campo nel 2027, rinforza la terza posizione Carlos Alcaraz dopo il successo a Vienna, il terzo in stagione negli ATP 500 dopo i successi a Doha e Tokyo. In questa categoria di tornei, non perde una partita dalla finale di Barcellona del 2025, contro Holger Rune: da allora ha infilato 26 successi consecutivi, 16 nel 2019. Resta numero 4 Ben Shelton, che ha annunciato Juan Carlos Ferrero come nuovo allenatore. Altri due giocatori festeggiano il best ranking tra i primi 10 del mondo questa settimana: il francese Arthur Fils (n.7) e lo spagnolo Rafa Jodar (10), per la prima volta in Top 10. E’ il giocatore che ha impiegato meno tempo, nella storia del ranking computerizzato, a passare dal primo match giocato nel circuito maggiore alla Top 10, solo 287 giorni. E’ anche il secondo più veloce a passare dalla Top 100 alla Top 10: ha impiegato 217 giorni, una settimana più di Boris Becker nel 1985. Tra i primi 100, hanno raggiunto un nuovo best ranking questa settimana anche il britannico Arthur Fery (32), l’hongkonghese Coleman Wong (85), il portoghese Henrique Rocha (99).

L’Italia si presenta alla settimana del Masters 1000 di Parigi, il torneo che determinerà gli ultimi qualificati per le Nitto ATP Finals 2026, con due Top 10: Sinner e Flavio Cobolli, numero 6, in corsa per il suo grande obiettivo stagionale, debuttare a Torino. Le prossime ore saranno decisive anche per l’esito degli ulteriori esami dopo il risentimento muscolare che l’ha costretto al ritiro a Vienna nel primo scontro diretto con l’amico di sempre, Matteo Berrettini. Tra i Top 100 italiani è proprio Berrettini a guadagnare più posizioni, cinque, fino alla numero 43. Avvicinano di due passi la Top 20, invece, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, che occupano rispettivamente la posizione numero 21 e 24.

Ranking Wta: Paolini 35ª, Rybakina regina di fine stagione

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Tokyo e del WTA 250 di Guangzhou. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile al numero 35. Fa invece tre passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 72, che si è nuovamente operata al ginocchio sinistro e ha dato appuntamento al 2027. Ne fa sei anche Lisa Pigato, ora numero 108. Guadagna invece una posizione Lucrezia Stefanini, ora al numero 117. Alle sue spalle scende due gradini Lucia Bronzetti, uscita esattamente un anno fa dalla top cento, ora al numero 134. Stabili, invece, sia Tyra Caterina Grant, numero 154, che Samira De Stefano, numero 186, ad un passo dal “best ranking”. Rispetto alla classifica precedente, fa un due passi indietro Nuria Brancaccio, ora numero 228, mentre ne fa quattro Noemi Basiletti, che scende al numero 236 restando però in zona primato personale. Grazie al successo nell’ultimo 30mila dollari di questa stagione a Santa Margherita di Pula, l’altra settimana, guadagna invece quattordici posti Jennifer Ruggeri, ora al numero 252, che chiude la top-ten italiana. Questa settimana in tabellone a Chennai c’è Lucrezia Stefanini.

Due scambi di poltrona nella top ten mondiale. In vetta c’è sempre Elena Rybakina, 30esima numero uno dell’Era Open, che inizia la sua ottava settimana da regina. La kazaka, che grazie ai quarti a Tokyo si è assicurata di chiudere la stagione in vetta al ranking, precede Aryna Sabalenka, che al termine dello Us Open ha abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che negli ultimi mesi sembra essersi completamente smarrita, è staccata ora di 1.614 punti dalla rivale. Sul terzo gradino del podio c’è sempre Mirra Andreeva, che conferma il ‘best’. La 19enne russa precede la statunitense Coco Gauff, quarta, che scavalca per sole tre lunghezze – alle giocatrici sono stati già sottratti i punti delle Wta Finals che lo scorso anno si giocavano una settimana prima – la connazionale Jessica Pegula, quinta. Stabile l’ucraina Elina Svitolina, sesta davanti alla ceca Karolina Muchova, settima, sempre ad un paso dal primato personale. In ottava posizione risale l’altra ceca Linda Noskova, che si scambia la poltrona con la polacca Iga Swiatek, ora nona. Alle spalle della ex numero uno del mondo chiude l’élite mondiale l’ucraina Marta Kostyuk, decima, che ribadisce il ‘best ranking’.