Musetti, Darderi e Arnaldi oggi al Masters 1000 di Parigi 2026: tabellone, orario e dove vederli in tv

Oggi lunedì 2 novembre è il giorno di Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Parigi, che si gioca alla Défense Arena. In totale sono sette gli italiani in gara, oltre ai tre già citati ci sono anche Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.
Kicking of the action on court 1 between Luciano Darderi and Rinky Hijikata 🤩
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Il tabellone degli italiani
- Lorenzo Musetti – Hubert Hurkacz (POL) – in corso
- Luciano Darderi – Rinky Hijikata (AUS) – in corso
- Matteo Arnaldi – Cameron Norrie (GBR) – non prima delle 13.20
- Mattia Bellucci – Lorenzo Sonego 15.30
Da definire
- Flavio Cobolli Arthur Gea (FRA)/qualificato
- Matteo Berrettini – Brandon Nakashima (USA)
Cute 🥰 #RolexParisMasters https://t.co/OCfw4GssuJ— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2026
Masters 1000 di Parigi, orario delle partite e dove vederle in tv
Ecco il programma in tv della giornata di oggi, lunedì 2 novembre 2026:
- Dalle 11 alle 22.30 su Sky Sport Tennis
- Dalle 11 alle 20.30 su Sky Sport Uno
- Alle 18.45 – studio tennis su Sky Sport Tennis