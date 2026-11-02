Home > Sport > Tennis > Musetti, Darderi e Arnaldi oggi al Masters 1000 di Parigi 2026: tabellone, orario e dove vederli in tv

In gara ci sono anche Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego

Oggi lunedì 2 novembre è il giorno di Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Parigi, che si gioca alla Défense Arena. In totale sono sette gli italiani in gara, oltre ai tre già citati ci sono anche Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

Kicking of the action on court 1 between Luciano Darderi and Rinky Hijikata 🤩 #RolexParisMasters https://t.co/ASzPepvaLk— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2026

Il tabellone degli italiani

Lorenzo Musetti – Hubert Hurkacz (POL) – in corso

Luciano Darderi – Rinky Hijikata (AUS) – in corso

Matteo Arnaldi – Cameron Norrie (GBR) – non prima delle 13.20

Mattia Bellucci – Lorenzo Sonego 15.30

Da definire

Flavio Cobolli Arthur Gea (FRA)/qualificato

Matteo Berrettini – Brandon Nakashima (USA)

Cute 🥰 #RolexParisMasters https://t.co/OCfw4GssuJ — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2026

Masters 1000 di Parigi, orario delle partite e dove vederle in tv

Ecco il programma in tv della giornata di oggi, lunedì 2 novembre 2026: