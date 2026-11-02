Cobolli annuncia il forfait al Masters 1000 Parigi: “Non voglio rischiare”

Flavio Cobolli ha annunciato tramite una storia sul suo profilo Instagram la decisione di non prendere parte al Masters 1000 di Parigi indoor.

La storia Instagram di Flavio Cobollli (Foto @flavio_cobbo)

“Speravo davvero di farcela – scrive il 24enne romano – Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre”. Il tennista azzurro, costretto al ritiro per un risentimento muscolare la settimana scorsa nel match disputato a Vienna contro Matteo Berrettini, si trova attualmente al quinto posto nella Race che vale l’accesso alle Atp Finals di Torino.