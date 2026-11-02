Atp Parigi 2026, Musetti batte Hurkacz: al secondo turno c’è Zverev

Lorenzo Musetti vince la prima partita dal 2022 all’Atp Parigi 2026, torneo Masters 1000 in corso sui campi in cemento indoor della capitale francese. L’azzurro supera il polacco Hubert Hurkacz (n°29 della classifica) con il punteggio di 7-6 7-6, completa il quarto successo di fila contro un Top 30 e si regala al secondo turno il duello contro il tedesco Alexander Zverev, che giocherà il suo primo incontro da numero 1 del mondo. Sarà il quinto confronto del 2026 per il carrarino contro un Top 10 (3-1), il 53° in carriera.

Musetti-Zverev, i precedenti

Musetti e Zverev si sono sfidati cinque volte in passato con il 24enne toscano, n°24 del ranking, che ha avuto la meglio in tre incontri. Nell’ultimo, però, ha sorriso il campione di Amburgo che ha vinto per 6-4 7-5 in semifinale all’Atp 500 di Vienna 2025.

2025 , Vienna, semifinale, Zverev vince 6-4 7-5

, Vienna, semifinale, Zverev vince 6-4 7-5 2025 , Roma, quarti di finale, Musetti vince 7-6 6-4

, Roma, quarti di finale, Musetti vince 7-6 6-4 2024 , Vienna, quarti di finale, Musetti vince 2-6 7-6 6-4

, Vienna, quarti di finale, Musetti vince 2-6 7-6 6-4 2024 , Olimpiadi di Parigi, quarti di finale, Musetti vince 7-5 7-5

, Olimpiadi di Parigi, quarti di finale, Musetti vince 7-5 7-5 2022, Madrid, ottavi di finale, Zverev vince 6-3 1-0 rit.