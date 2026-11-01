Errani-Paolini trionfano in finale al Wta Tokyo 2026: la coppia raggiunge la doppia cifra di titoli

In un’ora esatta di partita Sara Errani e Jasmine Paolini si sono prese il titolo del ‘Toray Pan Pacific Open’, il WTA 500 che si è concluso sul cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone. In finale – la prima per una coppia tutta italiana nel torneo nipponico – le azzurre (rispettivamente n.15 e n.30 in doppio), fresche di qualificazione alle WTA Finals, hanno liquidato per 6-2, 6-2 la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani (n.4 e n.3), regine del ranking di specialità, interrompendo una serie positiva che durava da 16 partite. Errani e Paolini vanno così in doppia cifra con i titoli conquistati insieme (10), tornando al successo ad oltre un anno di distanza da Pechino 2025.

CAMPIONESSEEEEE! 🏆💙 Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il WTA 500 di Tokyo Le azzurre dominano la finale e travolgono Dabrowski e Stefani con un doppio 6-2 💪🇮🇹 https://t.co/wPVEYHXtYW — FITP (@federtennis) November 1, 2026

“Innanzitutto complimenti alle nostre avversarie che stanno disputando una stagioneincredibile – ha detto Paolini durante la cerimonia di premiazione – e grazie a Federico Gaio e a tutto il team. Eravamo un po’ tese e nevose questa settimana perché cercavamo i punti per andare alle Finals: ora va molto meglio… Oggi abbiamo giocato davvero una gran partita”. “Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo torneo in questa città fantastica – ha aggiunto Errani – e grazie a Jasmine perché è sempre molto divertente passare il tempo con te. Questo mese abbiamo fatto davvero un gran lavoro”. Le ultime settimane sono state davvero impegnative per le azzurre. “Dalle Billie Jean King Cup Finals alla corsa per le WTA Finals è stato un mese davvero duro ma ora siamo davvero felici. Oggi è andata bene ma è stato un match di nervi”, ha ribadito poi Errani in conferenza stampa come riportato da Supertennis.