Atp Vienna, titolo ad Alcaraz: De Minaur battuto in finale

Carlos Alcaraz ha vinto il titolo all’Erste Open, torneo Atp 500 di Vienna. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e n.2 del seeding, ha battuto in finale l’australiano Alex de Minaur, numero 5 del seeding, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4.

Per il campione di Murcia è il quarto titolo vinto quest’anno, il 28esimo titolo nel circuito maggiore (7 dei quali del Grande Slam), mentre la striscia di partite vinte in negli Atp 500 sale a 26 (iniziata lo scorso aprile dopo la finale persa a Barcellona). Nel torneo austriaco è il terzo spagnolo a trionfare dopo Feliciano Lopez (2004) e David Ferrer (2015). Alcaraz ha sconfitto l’australiano per la settima volta in altrettanti incontri, su erba e terra battuta, così come su campi in cemento, sia indoor che outdoor. Ha sigillato quest’ultima vittoria con il suo tipico stile brillante. Alcaraz ha attirato l’avversario a rete con una palla corta di rovescio in slice; De Minaur è riuscito a recuperarla, ma Alcaraz lo ha superato con un pallonetto di rovescio. Dopo che l’australiano ha risposto con una volée vicino alla rete, lo spagnolo ha piazzato un diritto incrociato che è atterrato esattamente sulla riga. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, è apparso raggiante e ha sfoggiato un ampio sorriso dopo aver conquistato il suo quarto titolo stagionale – tra cui l’Australian Open, che gli ha permesso di completare il Grande Slam in carriera.De Minaur, testa di serie numero 5, puntava al suo secondo titolo dell’anno.