Wta Tokyo 2026, per Errani-Paolini finale nel doppio e pass per le Finals

Le azzurre hanno battuto la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del “Toray Pan Pacific Open“, il WTA 500 che si sta disputando sul cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone. Un successo che vale doppio: le azzurre si sono anche guadagnate l’ultimo posto alle WTA Finals in doppio.

＼東レ PPO テニス 2026🎾／ 【ダブルス準決勝】 📍センターコート 第4試合 テレザ・ミハリコバ(SVK) オリビア・ニコルズ(GBR) #TerezaMihalikova #OliviaNicholls 🆚 サラ・エラニ(ITA) ジャスミン・パオリーニ(ITA) #SaraErrani #JasminePaolini ✅試合結果 エラニ/パオリーニペアが、 6-4、6-0で勝利しました✨ 🔽本日の試合結果はこちら🔽 https://t.co/A1g12jlCRu #torayppo2026 #東レPPOテニス #torayppo #WTA500 — 東レPPOテニス (@torayppo) October 31, 2026

In semifinale hanno sconfitto 6-4 6-0 la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls (decime nella Race), che avevano battuto quest’anno anche a Miami e a Wuhan. Paolini ed Errani, che occupano il nono posto nella Race, torneranno alle Finals in doppio per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di superare per la prima volta la fase a gironi.

Sara e Jas occupano il nono posto nella Race, l’ultimo che assegna un posto a Indian Wells vista l’assenza di Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic (terze nella Race), perché quest’ultima allo Us Open si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.