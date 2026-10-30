Atp Vienna 2026, oggi Berrettini-De Minaur: orario e dove vederla in tv

Dopo il ritiro di Cobolli e l’eliminazione di Musetti, Matteo Berrettini è l’ultimo italiano ancora in corsa nel tabellone dell’Atp Vienna 2026. Il romano torna in campo oggi, venerdì 30 ottobre, per affrontare Alex de Minaur nei quarti di finale. Una sfida impegnativa contro la testa di serie numero 5 del torneo, che mette in palio l’accesso alla semifinale.

Berrettini-De Minaur, i precedenti e il percorso a Vienna

Berrettini arriva ai quarti dopo aver superato l’argentino Tomás Martín Etcheverry all’esordio e aver beneficiato del ritiro di Cobolli, suo avversario agli ottavi, fermatosi per un problema muscolare quando era sotto 5-2 nel primo set.

Alex de Minaur all’Atp di Vienna 2026 (Foto Fröhlich Pascal/picture-alliance/dpa/AP Images)

Dall’altra parte della rete ci sarà De Minaur, numero 5 del seeding e avversario che conosce bene l’azzurro. I precedenti sono favorevoli a Berrettini, avanti 3-2 nei confronti diretti. L’ultimo incrocio, però, sorride all’australiano, che ha vinto proprio a Vienna nel 2025, nei quarti di finale. Per il romano sarà quindi anche l’occasione per provare a prendersi la rivincita e conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo.

Berrettini-De Minaur, orario e dove vedere il match

Il match tra Matteo Berrettini e Alex de Minaur è in programma venerdì 30 ottobre sul Centre Court non prima delle 20:00, trattandosi del quarto incontro della giornata. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Tennis, canale 203. Per chi preferisce seguire l’incontro in streaming, le opzioni disponibili sono SkyGo, NOW e Tennis TV.