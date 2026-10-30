Atp Vienna 2026, Cobolli si ritira in lacrime: Berrettini cerca di consolarlo con un abbraccio

Una partita durata pochi game, un ritiro arrivato tra le lacrime e l’abbraccio dell’amico Berrettini. Si chiude così la giornata di Flavio Cobolli all’Atp di Vienna 2026. L’azzurro è costretto a interrompere la sfida contro Matteo Berrettini per un problema muscolare, quando il punteggio era sul 5-2 nel primo set. Oltre alla delusione per lo stop, a preoccupare sono soprattutto le condizioni fisiche del tennista in vista delle Atp Finals, appuntamento per il quale sarà importante capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Il ritiro di Cobolli e l’abbraccio di Berrettini

Cobolli ha lasciato il campo visibilmente dispiaciuto. Le lacrime al momento del ritiro hanno raccontato la delusione per uno stop arrivato prima del previsto. Berrettini si è avvicinato al connazionale per abbracciarlo e consolarlo, prima che i due lasciassero il campo.

La storia Instagram di Flavio Cobolli dopo il ritiro (Foto Instagram @flavio_cobbo)

A distanza di poco tempo, Cobolli ha voluto tranquillizzare i tifosi con un messaggio pubblicato sui social. “Vienna, mi dispiace salutarti così. Amo questo torneo”, ha scritto, aggiungendo una precisazione: “Quelle lacrime non erano di dolore”. Il tennista ha spiegato che si sottoporrà agli esami necessari per valutare l’entità del problema fisico. I controlli saranno importanti anche per capire se potrà recuperare in tempo per i prossimi impegni, con le Finals che rappresentano il principale motivo di preoccupazione.

Lorenzo Musetti all’Atp di Vienna 2026 (Foto Fröhlich Pascal/picture-alliance/dpa/AP Images)

Musetti eliminato da Arthur Fery

La giornata si è rivelata complicata anche per Lorenzo Musetti, sconfitto da Arthur Fery. Il britannico si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4, al termine di una partita combattuta. Musetti era riuscito a conquistare il primo set, ma Fery ha cambiato l’inerzia dell’incontro nel secondo, riportando il risultato in parità. Nel terzo parziale il britannico ha completato la rimonta, centrando la vittoria.