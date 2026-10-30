Atp Vienna 2026, Bolelli-Vavassori eliminati ai quarti del doppio

Con già in tasca la qualificazione per il terzo anno consecutivo alle Nitto Atp Finals di Torino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono usciti di scena nei quarti di finale dell’Atp di Vienna 2026, uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Gli azzurri, quarti favoriti del seeding (rispettivamente n.10 e n.7 del ranking di specialità) e quinti nella Race, sono stati battuti in rimonta per 6- 7 (5), 6-2, 11-9 dopo quasi un’ora e tre quarti di partita dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard (n.18 e n.17 in doppio), noni nella Race e ancora a caccia del pass per l’Inalpi Arena.

In stagione Bolelli e Vavassori hanno vinto l’Atp 500 di Rotterdam e due titoli da “1000”, a Miami e agli Internazionali BNL d’Italia: proprio a Roma hanno firmato una pagina storica, diventando la prima coppia tutta italiana nell’albo d’oro del doppio maschile. Grazie a questo successo sono andati in doppia cifra con i titoli ATP conquistati in carriera (10).