Atp Vienna 2026, Berrettini eliminato: de Minaur in semifinale

Matteo Berrettini è stato eliminato ai quarti di finale dell’Atp Vienna 2026. A fermare la cosa dell’azzurro è stato l’australiano Alex De Minaur, n°10 della classifica mondiale. Il 27enne di Sydney, testa di serie n°5 del tabellone, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco. In semifinale sfiderà il tedesco Alexander Zverev, che da lunedì sorpasserà Jannik Sinner e diventerà il nuovo n°1 del ranking.

Il percorso di Berrettini a Vienna

Berrettini (n°48 Atp) è arrivato a questo appuntamento dopo le vittorie contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n°29) e il suo grande amico Flavio Cobolli (n°6), costretto a ritirarsi a causa di un “piccolo risentimento muscolare” (come lui stesso ha confermato sui social).

Sedicesimi di finale, vittoria contro Etcheverry per 6-3 6-4

di finale, vittoria contro Etcheverry per 6-3 6-4 Ottavi di finale, vittoria contro Cobolli per 5-2 rit.

di finale, vittoria contro Cobolli per 5-2 rit. Quarti di finale, sconfitta contro de Minaur per 7-6 6-2

Le semifinali

Al torneo 500 di Vienna sono quindi definite le semifinali. Alex de Minaur affronterà Alexander Zverev nella parte alta del tabellone, mentre Daniil Medvedev (n°5) giocherà contro Carlos Alcaraz (n°3). Il russo e lo spagnolo arrivano entrambi da ottime prestazioni. Il primo ha appena conquistato l’Almaty Open (Atp 250) mentre il secondo ha alzato il trofeo del Japan Open (Atp 500).