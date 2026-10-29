Atp Vienna 2026, oggi Musetti-Fery: orario e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti torna in campo oggi, 29 ottobre, all‘Atp di Vienna 2026. L’azzurro, che ieri al debutto all’Erste Bank Open, alla Wiener Stadthalle, ha battuto l’americano Frances Tiafoe, numero 9 del ranking, affronta oggi al secondo turno Arthur Fery. Il carrarino, numero 26 del mondo, inserito nel quarto della testa di serie numero 1, Alexander Zverev, ieri aveva superato statunitense, quarta testa di serie, con il punteggio di 7-6 (6), 7-5. Oggi Musetti se la vedrà quindi col britannico numero 35 Atp e semifinalista a Wimbledon, che nel turno precedente ha approfittato del ritiro del connazionale Jacob Fearnley sul 5-1 nel primo set. Sempre oggi a Vienna è in programma anche il derby azzurro tra Berrettini e Cobolli.

On a roll 🚀 Fresh off his Lyon triumph, @Lorenzo1Musetti moves into R2 in Vienna with a straight-sets win! @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen https://t.co/ux0UPSVTJy — ATP Tour (@atptour) October 28, 2026

Musetti-Fery, i precedenti

Tra Musetti e Fery c’è un solo precedente in carriera ed è a favore dell’azzurro. Il toscano ha infatti battuto il britannico il primo settembre scorso al primo turno degli ultimi Us Open in tre set col punteggio di 6-3, 6-3, 7-5.

Orari e dove vedere la partita

La partita tra Musetti e Fery a Vienna si giocherà non prima delle 17 sul Glaubandich Court. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SkyGo e Now.