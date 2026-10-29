Atp Vienna 2026, oggi il derby Berrettini-Cobolli: orario e dove vederlo in tv

Matteo Berrettini contro Flavio Cobolli. Agli ottavi di finale dell’Atp Vienna 2026 va in scena il derby azzurro tra due grandi amici. Il 30enne romano, n°48 del ranking, sfida il 24enne di Parioli, n°4 del tabellone e n°6 della classifica mondiale. Entrambi sono partiti con il piede giusto in Austria. Matteo ai sedicesimi ha eliminato l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n°29) per 6-3 6-4, mentre Flavio ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov (n°124 ed ex n°3) per 6-4 3-6 6-3. Il vincitore del derby volerà ai quarti di finale e se la vedrà con l’australiano Alex de Minaur (n°10), che ha sconfitto lo statunitense Learner Tien.

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, Bologna, 21 novembre 2025 (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)

Berrettini-Cobolli, i precedenti

Quella tra Cobolli e Berrettini è una sfida inedita. I due infatti, che si conoscono dall’infanzia, non hanno mai giocato contro nel circuito.

Per il primo il 2026 è stato sicuramente l’anno della svolta con l’ingresso in Top 10, la finale al Roland Garros e il titolo dell’Atp 500 di Acapulco. Per Matteo, invece, è stata una stagione altalenante, segnata da 18 vittorie e 17 sconfitte. In un solo mese, tra maggio e giugno, è passato dall’essere fuori dalla Top 100 Atp ad arrivare ai quarti di finale dell’Open di Francia. Purtroppo per lui, quest’anno non giocherà le Finals di Coppa Davis. Il capitano Filippo Volandri ha preferito puntare su Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Flavio Cobolli, per il singolare, e sulla coppia Simone Bolelli, Andrea Vavassori per il doppio.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Berrettini e Cobolli, valida per gli ottavi di finale dell’Atp Vienna 2026, si può vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. E’ in programma oggi, giovedì 29 ottobre, non prima delle ore 20.00.