Musetti-Tiafoe oggi all’Atp Vienna 2026: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti debutta oggi, mercoledì 28 ottobre, al torneo Atp di Vienna 2026. Dopo il trionfo ottenuto a Lione, il carrarino numero 26 del mondo è atteso dal difficile match contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 9 del ranking Atp e sesta testa di serie: un banco di prova importante per l’azzurro all’esordio sul duro indoor della Wiener Stadthalle, torneo dotato di un montepremi di 2.797.985 di euro.

Musetti è inserito nello stesso lato del tabellone del numero uno del mondo ‘in pectore’, il tedesco Alexander Zverev, che potrebbe trovare ai quarti di finale. Chi vincerà la sfida tra Musetti e Tiafoe affronterà agli ottavi il britannico Arthur Fery, numero 35 del ranking Atp, che al primo turno ha beneficiato del ritiro il connazionale Jacob Fearnley. Campione a Halle e finalista ad Acapulco quest’anno, Tiafoe gioca a Vienna per la sesta volta. Il suo miglior risultato è la finale del 2021, raggiunta dopo aver battuto tra gli altri l’allora numero 3 Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner, all’epoca numero 11. Musetti ha raggiunto la semifinale a Vienna nelle ultime due edizioni.

I precedenti, Tiafoe avanti su Musetti

Tra l’azzurro e lo statunitense è il decimo scontro diretto a tutti i livelli, il primo sul duro indoor: Musetti è in svantaggio 4-5 nei precedenti e non batte l’americano dai quarti di finale del Roland Garros 2025. L’ultimo match tra i due è andato in scena quest’anno nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati: Tiafoe si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-5.

Orario e precedenti della sfida

La sfida tra Musetti e Tiafoe è la seconda in programma sul campo centrale a Vienna. Il primo match tra il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e testa di serie numero 3 nel torneo austriaco, e lo spagnolo Daniel Merida (n.42 Atp) inizierà alle ore 13.30. A seguire, l’incontro tra l’azzurro e l’americano. Sarà possibile vedere la sfida Musetti-Tiafoe in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport Tennis è il canale di riferimento dove seguire l’incontro live e con il commento in italiano.

In campo anche Bolelli-Vavassori, Atp Finals a un passo

C’è grande attesa anche per vedere all’opera a Vienna la coppia azzurra del doppio formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il loro debutto è nel torneo austriaco è in programma sempre oggi. Bolelli-Vavassori se la vedranno con Alexander Zverev e l’ex numero 1 di doppio Marcelo Melo. Con una vittoria, Bolelli-Vavassori saranno qualificati per le Nitto Atp Finals. Vavassori è alla prima partecipazione in doppio, Bolelli alla terza in main draw (la quarta complessiva) dopo i quarti raggiunti nel 2008 e 2011, rispettivamente con Andreas Seppi e Fabio Fognini.

Al momento sono quattro i posti ancora da assegnare in doppio alle Atp Finals in programma a Torino dal 15 novembre. Già sicure di un posto le prime quattro coppie nella Race di doppio, la classifica basata sui soli risultati stagionali: il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten; lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski; lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos; il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic. Gli azzurri occupano il quinto posto nella Race, con 4.660 punti. Il loro margine sulla coppia nona classificata, l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, ad oggi i primi esclusi, è di 885 punti.

Sarà possibile vedere la sfida Bolelli/Vavassori-A.Zverev/Melo sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Il match è il secondo in programma sul Glaubandich Court, dove il programma inizia alle 13.30 con il match di singolare tra Griekspoor e Nakashima.