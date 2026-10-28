Musetti stende Tiafoe all’Atp di Vienna 2026, Bolelli-Vavassori alle Finals

Il carrarino batte lo statunitense in due set e vola agli ottavi, la coppia azzurra supera il primo turno nel doppio e stacca il pass per Torino

Lorenzo Musetti stende Frances Tiafoe in due set e vola agli ottavi di finale del torneo Atp di Vienna 2026. All’esordio nell’Erste Bank Open, il torneo Atp 500 sul duro indoor della città austriaca dotato di un montepremi di 2.797.985 euro, il carrarino numero 26 del mondo ha sconfitto lo statunitense n.9 del ranking Atp e quarta testa di serie con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-5 in due ore e 5 minuti di gioco.

Fery prossimo ostacolo per Musetti, poi c’è Zverev

Nel tie-break del primo set Musetti ha anche annullato due set point all’avversario, che era avanti 5-3. Musetti ottiene così un’altra preziosa vittoria contro un top ten e conferma l’ottimo momento di forma dell’azzurro, che la scorsa settimana ha conquistato il titolo Atp di Lione battendo in finale l’americano Taylor Fritz. Nel prossimo turno del torneo austriaco Musetti affronterà il britannico Arthur Fery, numero 35 Atp e semifinalista a Wimbledon, che ha approfittato del ritiro del connazionale Jacob Fearnley sul 5-1 nel primo set. Il carrarino, che ha raggiunto la semifinale a Vienna nelle ultime due edizioni del torneo, è inserito nello stesso lato del tabellone del numero uno del mondo ‘in pectore’, il tedesco Alexander Zverev ormai prossimo al sorpasso ai danni di Jannik Sinner in vetta alla classifica mondiale. Zverev è atteso dalla sfida agli ottavi contro l’olandese Tallon Griekspoor e in caso di vittoria se la vedrà proprio con l’azzurro.

Attesa per il derby Cobolli-Berrettini

Domani, giovedì 29 ottobre, oltre al match di Musetti con Fery sono in programma altre due partite con gli italiani protagonisti. Il match più atteso è senza dubbio il derby tra i due amici Flabio Cobolli e Matteo Berrettini. Cobolli, numero 6 del ranking Atp, arriva all’appuntamento con l’ulteriore obiettivo ormai alla portata ma non ancora raggiunto della prima qualificazione alle Nitto Atp Finals in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 novembre 2026. Domani scenderà in campo anche Luciano Darderi nel difficile match contro lo statunitense Tommy Paul, attualmente numero 14 del mondo.

Bolelli-Vavassori avanti in doppio, centrate le Atp Finals

Ottime notizie per il tennis italiano arrivano anche dal torneo di doppio a Vienna. Per il terzo anno consecutivo, infatti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori prenderanno parte alle Nitto Atp Finals. La certezza è arrivata grazie al successo ottenuto al primo turno contro la coppia formata da Alexander Zverev, prossimo numero uno del mondo nel ranking Atp di singolare, e Marcelo Melo. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2 in un’ora e 22 minuti di partita.

In stagione, Bolelli e Vavassori hanno vinto l’Atp 500 di Rotterdam e due titoli nei Masters 1000, a Miami e agli Internazionali d’Italia. A Roma hanno firmato una pagina storica: sono infatti diventati la prima coppia italiana nell’albo d’oro del torneo in doppio maschile. Inoltre, hanno raggiunto i 10 titoli Atp in coppia in carriera.

Alle Nitto Atp Finals, Bolelli e Vavassori hanno esordito in coppia nel 2024, senza superare il girone. Nel 2025 sono diventati i primi italiani in semifinale nella storia del torneo grazie ai successi nel girone sui britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool e sull’argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers. La loro corsa si è fermata a una vittoria dalla finale sul finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.