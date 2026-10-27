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martedì 27 ottobre 2026

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Jasmine Paolini eliminata dal Wta 500 Tokyo: l’azzurra ko contro Naomi Osaka

Jasmine Paolini eliminata dal Wta 500 Tokyo: l’azzurra ko contro Naomi Osaka
Jasmine Paolini (Photo by VCG/VCG via AP)
LaPresse
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La toscana ha perso con il punteggio di 6-3, 7-6 (4)

 Si ferma al primo turno il cammino di Jasmine Paolini al ‘Toray Pan Pacific Open’, il WTA 500 Tokyo sul duro in calendario dal 1973, quest’anno in programma dal 26 ottobre al 1° novembre all’Ariake Coliseum, in Giappone. La toscana (35 WTA) ha perso contro Naomi Osaka (18 WTA), testa di serie numero 7, con il punteggio di 6-3, 7-6 (4).

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