Jasmine Paolini eliminata dal Wta 500 Tokyo: l’azzurra ko contro Naomi Osaka

Si ferma al primo turno il cammino di Jasmine Paolini al ‘Toray Pan Pacific Open’, il WTA 500 Tokyo sul duro in calendario dal 1973, quest’anno in programma dal 26 ottobre al 1° novembre all’Ariake Coliseum, in Giappone. La toscana (35 WTA) ha perso contro Naomi Osaka (18 WTA), testa di serie numero 7, con il punteggio di 6-3, 7-6 (4).
＼東レ PPO テニス 2026🎾／ 【シングルス本戦 1回戦】 📍センターコート第4試合 #大坂なおみ (JPN) #NaomiOsaka 🆚 ジャスミン・パオリーニ (ITA) #JasminePaolini ✅試合結果 大坂なおみ選手が、 6-3、7-6（4）で勝利しました✨ 🔽本日の試合結果はこちら🔽 https://t.co/jPDA0BKbCZ #torayppo2026 #東レPPOテニス #torayppo #WTA500— 東レPPOテニス (@torayppo) October 27, 2026