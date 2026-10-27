Jannik Sinner dice addio a Darren Cahill: chi è Magnus Norman, il nuovo super coach

Sarà lo svedese Magnus Norman il nuovo ‘super coach’ di Jannik Sinner, al posto dell’australiano Darren Cahill che ha deciso di ritirarsi per stare con la famiglia. Lo scrive il prestigioso quotidiano inglese The Times, secondo cui l’ingresso di Norman nel team dell’azzurro è già stato concordato anche con Simone Vagnozzi.

Ex numero 2 del mondo, vincitore degli Internazionali BNL d’Italia nel 2000, da allenatore ha avviato in Svezia l’accademia ‘Good to Great’, dove per qualche tempo si è allenato anche il bulgaro Grigor Dimitrov. Dal 2013 al settembre 2020 ha lavorato con Stan Wawrinka. In quegli anni lo svizzero ha vinto i suoi unici tre major sempre battendo in finale il numero 1 del mondo: Rafa Nadal all’Australian Open 2014, Novak Djokovic al Roland Garros 2015 e allo US Open 2016. Si è inoltre qualificato per le ATP Finals dal 2013 al 2017, centrando tre semifinali consecutive (2013-15). A fine 2022 è poi tornato come coach dello svizzero, per la parte finale della carriera.