Wta Tokyo 2026, l’esordio di Paolini ed Errani nel doppio rinviato a mercoledì

Slitta a mercoledì a causa della pioggia l’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini, che ai Wta Tokyo 2026 puntano a staccare l’ultimo pass disponibile in doppio per le Wta Finals di Indian Wells. La coppia azzurra era infatti programmata sullo Show Court (non dotato di tetto) del “Toray Pan Pacific Open”. Lo spostamento di 48 ore è dovuto al fatto che Paolini debutta domani in singolare contro Naomi Osaka.

Le azzurre sono state sorteggiate al primo turno contro le numero 2 del tabellone, la kazaka Anna Danilina e la cinese Xinyu Jiang. In caso di successo, nei quarti potrebbero incrociare una delle coppie rivali nella corsa alle Wta Finals, la norvegese Ulrikke Eikkeri e la statunitense Quinn Gleason. Errani e Paolini occupano infatti il nono posto nella Race, e virtualmente ultime qualificate, vista l’assenza di Danilina e della serba Aleksandra Krunic che si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Eikkeri e Gleason restano undicesime, dopo la sconfitta in semifinale a Ningbo, a poco più di 50 punti dalle azzurre. Al primo turno in doppio a Tokyo previsto anche uno scontro diretto fra altre due coppie che inseguono la qualificazione alle Finals, Erin Routliffe/Aldila Soutjadi (dodicesime nella Race) e Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls (decime).