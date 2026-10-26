Sinner annuncia il ritorno: giocherà il Six Kings Slam a fine dicembre

Nuovo cambio di programma per Jannik Sinner, che ha annunciato il suo ritorno in campo al Six Kings Slam. Attraverso una storia Instagram, l’azzurro ha confermato la sua presenza al torneo d’esibizione che si svolgerà a Riad. Inizialmente in programma proprio ad ottobre, l’evento si svolgerà tra il 27 ed il 30 dicembre, e Sinner – vincitore delle prime due edizioni – proverà a difendere ancora una volta il titolo.

I precedenti di Sinner al Six Kings Slam

Sinner è imbattuto nelle sei partite giocate nel ricchissimo torneo di esibizione, che si disputa in Arabia Saudita. Due anni fa batté in successione Daniil Medvedev, Djokovic e Alcaraz (gli ultimi due in tre set), mentre l’anno scorso chiuse senza perdere alcun set con Stefanos Tsitsipas e nuovamente Djokovic ed Alcaraz. La rassegna avrebbe dovuto disputarsi tra il 21 ed il 24 ottobre. Dato l’infortunio del numero uno al mondo, al suo posto sarebbe entrato Learner Tien, ma poi tutto è stato rinviato a causa dell’instabilità geo-politica in Medio Oriente, che sta facendo sorgere interrogativi anche su altri eventi come le tappe del Mondiale di Formula 1 e di MotoGp.

Il ritorno alle competizioni ufficiali di Sinner

Il campione altoatesino non gioca una partita dalla finale di Wimbledon, vinta contro Alexander Zverev lo scorso mese di luglio. Poi, a causa di un infortunio al ginocchio destro, ha saltato i tornei dell’estate americana, compresi gli Us Open, i tornei in Asia e infine la stagione indoor comprese e Atp Finals di Torino in programma a novembre. Il ritorno alle competizioni ufficiali arriverà invece a gennaio direttamente in Australia: il 25enne di Sesto Pusteria dovrebbe giocare un torneo di preparazione in vista di Melbourne, prima prova stagionale del Grande Slam.