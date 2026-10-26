Ranking Atp, Zverev si prepara a sorpassare Sinner. Musetti guadagna punti dopo l’Atp Lione 2026

Settimana numero 95 da numero 1 del mondo per Jannik Sinner. Il sorpasso da parte di Alexander Zverev è ormai questione di tempo. Il tedesco è impegnato questa settimana all’Erste Bank Open di Vienna, l’Atp 500 di Vienna. Se il tedesco dovesse raggiungere i quarti, avrebbe la certezza di diventare il numero 1 del mondo per la prima volta in carriera il 2 novembre. Campione quest’anno al Roland Garros e allo US Open, Zverev si è già assicurato il riconoscimento di numero 1 del mondo di fine anno ed è sicuro di diventare il secondo tedesco numero 1 del mondo dopo Boris Becker nel 1991. Sarà inoltre il trentesimo giocatore a chiudere una stagione in vetta al ranking Atp.

C’è una sola variazione in Top 10. Grazie alla semifinale raggiunta a Bruxelles, Arthur Fils guadagna due posizioni e raggiunge il nuovo best ranking alla numero 8. Festeggiano la miglior posizione in carriera questa settimana anche l’altro francese Quentin Halys (n. 45, +1), l’hongkonghese Coleman Wong (n. 87, +5) e il portoghese Henrique Rocha, che debutta in Top 100 (n. 100, +5).

L’Italia mantiene otto giocatori in Top 100. Alle spalle di Sinner rimangono, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana, Flavio Cobolli (n.6), Luciano Darderi (23) e Lorenzo Musetti (26). Il carrarino ha guadagnato 250 punti grazie al titolo vinto a Lione, il primo in quattro anni, ma non ha migliorato la posizione in classifica perché sono contemporaneamente usciti dalla sua classifica i 180 conquistati con la semifinale dell’anno scorso a Vienna. L’unico Top 100 italiano a guadagnare posizioni rispetto alla precedente classifica è Mattia Bellucci (n. 66, +2). Se si guarda ai primi 20 italiani nel ranking, spicca il balzo in avanti di Filippo Romano, che al Match Ball Firenze Country Club ha conquistato il suo primo titolo Challenger. Grazie alla vittoria nella finale della prima edizione del Banca Mediolanum Florence Open, in finale su Michele Ribecai, il 21enne di Sarzana guadagna 58 posizioni e debutta in Top 250. È numero 243, del mondo vicinissimo alle posizioni che valgono un posto nelle qualificazioni del prossimo Australian Open. Dunque la prospettiva di debuttare in uno Slam è più concreta che mai. “È il mio obiettivo per la stagione – ha detto – Spero di continuare su questa strada. A Firenze ho vissuto una delle settimane più belle della mia vita, ideale per rilanciarmi dopo un periodo così così”.

Ranking Wta: Paolini 35esima, Rybakina resta regina

Un solo scambio di poltrona nella top ten mondiale. In vetta c’è sempre Elena Rybakina, 30esima numero uno dell’Era Open, che inizia la sua settima settimana da regina. La kazaka, che si è confermata campionessa a Ningbo, precede Aryna Sabalenka, che al termine dello Us Open ha abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che negli ultimi mesi sembra essersi completamente smarrita, è staccata ora di 1.951 punti dalla rivale. Sul terzo gradino del podio c’è sempre Mirra Andreeva, che conferma il “best”.La 19enne russa precede di soli 81 punti la statunitense Jessica Pegula, quarta davanti alla connazionale Coco Gauff, quinta. Stabile l’ucraina Elina Svitolina, sesta davanti alla ceca Karolina Muchova, settima, sempre ad un paso dal primato personale. In ottava posizione risale la polacca Iga Swiatek, che scavalca l’altra ceca Linda Noskova, ora nona. Alle spalle della campionessa di Wimbledon chiude l’élite mondiale l’ucraina Marta Kostyuk, decima, che ribadisce il “best ranking”.