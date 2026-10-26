Coppa Davis 2026, l’Italia senza Sinner alle Final 8: quando gioca e i convocati

Il capitano azzurro Filippo Volandri ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto che per l’Italia, senza Sinner, andrà a caccia del quarto titolo mondiale consecutivo della Coppa Davis 2026, il quinto assoluto della sua storia. Il campione azzurro, attualmente ancora numero uno del ranking mondiale, è fermo da mesi a causa di problemi fisici e proprio oggi ha annunciato il suo rientro al Six Kings Slam.

Coppa Davis 2026, i convocati e le parole di Volandri

Si tratta di Flavio Cobolli (n.6 del ranking Atp), Luciano Darderi (n.23), Lorenzo Musetti (n.26), Andrea Vavassori (n.7 Atp di doppio), Simone Bolelli (n.10 Atp di doppio).

“Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale. Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis. Con tutto il mio staff lavoreremo per approfondire le condizioni di ciascun giocatore al fine di definirne la disponibilità, per poter arrivare a schierare la migliore formazione possibile”, ha detto Volandri.

“Sappiamo di avere una squadra molto forte, perché può contare su un’ampia rosa di giocatori, composta oltre a questi anche da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego assoluti protagonisti delle scorse edizioni. Ci aspettiamo di essere sostenuti come sempre dal nostro grande pubblico il cui entusiasmo ha permesso alla nostra nazionale di aprire un ciclo di vittorie senza straordinario. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Jannik perché possa rimettersi al meglio e tornare presto con noi”.

Flavio Cobolli (n.6 ranking ATP di singolare)

(n.6 ranking ATP di singolare) Luciano Darderi (n.23 ranking ATP di singolare)

(n.23 ranking ATP di singolare) Lorenzo Musetti (n.26 ranking ATP di singolare)

(n.26 ranking ATP di singolare) Andrea Vavassori (n.7 ranking ATP di doppio)

(n.7 ranking ATP di doppio) Simone Bolelli (n.10 ranking ATP di doppio)

Da regolamento sarà possibile sostituire fino a un massimo di tre giocatori rispetto alla Team Nomination del 26 ottobre. Tali modifiche dovranno essere comunicate entro le ore 11 (ora locale italiana) del giorno precedente l’inizio delle gare, ovvero lunedì 23 novembre.

Final 8 di Coppa Davis 2026, il programma

Il sorteggio, effettuato lo scorso 22 settembre a Palazzo Pepoli, a Bologna, dal direttore del torneo Feliciano Lopez, con il referee Riccardo Ragazzini, ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale: l’Italia esordirà a Bologna mercoledì 25 novembre, alle ore 16:00, contro la Corea del Sud.

Quarti di finale

Martedì 24 novembre, ore 16:00: Repubblica Ceca vs Canada

vs Mercoledì 25 novembre, ore 16:00: Italia vs Corea del Sud

vs Giovedì 26 novembre, ore 10:00: Gran Bretagna vs Germania

vs Giovedì 26 novembre, ore 17:00: Austria vs Spagna

Semifinali

Venerdì 27 novembre, ore 16:00: Italia/Corea del Sud vs Repubblica Ceca/Canada

vs Sabato 28 novembre, ore 12:00: Gran Bretagna/Germania vs Austria/Spagna

Finale

Domenica 29 novembre, ore 15:00

Dove acquistare i biglietti per assistere alla Coppa Davis 2026 a Bologna

È possibile acquistare i biglietti per la storica competizione sul sito di ticketing ufficiale dell’evento, raggiungibile al seguente link:

https://tickets.italy.daviscup.com/. Oppure, in alternativa, su quello di Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/davis-cup-tennis/.

Come di consueto, per i tesserati della FITP sono previste delle scontistiche riservate: per i tesserati Atleta e Gold (Agonista e Non Agonista) sconto del 20% sui biglietti e del 3% sugli abbonamenti; per i tesserati eSports sconto del 5%. Per quello che riguarda i tesserati FITP titolari di conto SportPay è previsto uno sconto del 30% sui biglietti e del 6% sugli abbonamenti per i tesserati Atleta e Gold, mentre i tesserati eSports potranno beneficiare di uno sconto del 10% sui biglietti.

Coppa Davis 2026, dove vederla in tv

Tutte le partite di Coppa Davis 2026 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sul canale tematico della FITP SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e sul multichannel SuperTennis Plus, accessibile gratuitamente da tutte le smart TV. Inoltre, in caso di qualificazione dell’Italia, le semifinali e la finale disputate dalla Nazionale saranno trasmesse in diretta anche su Rai 1, in regime di co-esclusiva con la piattaforma distributiva di SuperTennis.