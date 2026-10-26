Atp Vienna 2026, Berrettini vince all’esordio. Oggi il derby Darderi-Arnaldi: orario e dove vederlo in tv

Buona la prima per Matteo Berrettini all’Atp Vienna 2026, torneo 500 in programma nella capitale austriaca dal 26 ottobre all’1 novembre. Il 30enne romano, n°48 del ranking, ai sedicesimi di finale ha battuto per 6-4 6-4, in un’ora e 23 minuti, l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n°29). Al secondo turno (non prima di mercoledì) troverà o Flavio Cobolli (n°6 del mondo e suo grande amico d’infanzia) o il bulgaro Grigor Dimitrov (n°124 ed ex n°3), in tabellone grazie ad una wild card.

Matteo Berrettini e Tomás Martín Etcheverry, Vienna, 26 ottobre 2026 (Photo by: Fröhlich Pascal/picture-alliance/dpa/AP Images)

Oggi il derby azzurro tra Darderi e Arnaldi

Grande sfida oggi, lunedì 26 ottobre, ai sedicesimi di finale dell’Atp Vienna 2026, tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il 24enne di Villa Gesell (n°23 del mondo) e il 25enne di Sanremo (n°36) si affrontano per la prima volta nel circuito Atp. In passato hanno giocato contro al Challenger di Zadar, in Croazia, e al Challenger di Torino e il bilancio è di una vittoria per parte.

L’italo-argentino arriva a questo appuntamento dopo una stagione altalenante, segnata dal quarto turno raggiunto sia agli Australian Open che agli Us Open, dall’Atp 250 vinto a Santiago del Cile e dalle due finali di Bastad e Buenos Aires. Darderi, inoltre, quest’anno, il 18 maggio 2026, ha raggiunto il suo best ranking, conquistando la posizione n°16 della classifica mondiale.

Per Arnaldi, invece, il 2026 è stato l’anno della rinascita. Il tennista ligure è riuscito a tornare ai massimi livelli dopo un infortunio al piede, problema che lo ha condizionato per mesi. A giugno ha ottenuto il risultato più importante della sua carriera: le semifinali al Roland Garros. Il 5 giugno avrebbe dovuto scendere in campo contro il connazionale Flavio Cobolli ma purtroppo ha dovuto dare forfait a causa di un virus intestinale. Ad oggi è n°36 della classifica, sempre più vicino al suo best ranking (n°30) del 2024.

Dove vedere tutte le partite dell’Atp Vienna

Tutte le partite dell’Atp Vienna 2026 si possono seguire in diretta e in esclusiva, previo abbonamento, sui canali Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. Il derby azzurro tra Darderi e Arnaldi è in programma oggi, lunedì 26 ottobre, al Glaubandich Court, non prima delle 18.40.