Wta Osaka 2026, vince la ceca Siniakova: Krueger battuta 6-1 6-0

La tennista ceca Katerina Siniakova ha conquistato il suo primo titolo in singolare negli ultimi tre anni, grazie a una netta vittoria per 6-1, 6-0 su Ashlyn Kreuger nella finale del torneo di Osaka, in Giappone. Siniakova ha strappato il servizio alla ventiduenne americana per ben sei volte in soli 64 minuti. Questa vittoria rappresenta il suo sesto titolo in singolare in carriera e il primo dal 2023, anno in cui vinse lo Jiangxi Open a Nanchang, in Cina. La trentenne è più nota per i suoi successi nel doppio, con 39 titoli in carriera, tra cui il titolo di doppio femminile degli Us Open vinto il mese scorso in coppia con Taylor Townsend.