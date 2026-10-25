Atp Lione 2026, Lorenzo Musetti re nella finale contro Taylor Fritz

Un ottimo Lorenzo Musetti fa suo l’Atp Lione 2026 battendo in finale l’americano Taylor Fritz. L’azzurro, reduce dalla vittoria in rimonta nel derby italiano contro Flavio Cobolli, trionfa in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Musetti ha vinto sull’americano grazie a una migliore efficacia al servizio, costringendo l’avversario a ben quattro palle break totali. Il tennista toscano ha messo la freccia già nel primo set, portandosi sul 3-0 e subendo Fritz solo nella seconda fase del parziale. Nel set successivo c’è stato maggior equilibrio tra i due atleti, ma a nulla è valso l’impegno dello statunitense davanti alla giornata positiva dell’azzurro, che non vinceva un titolo Atp addirittura dal torneo di Napoli nel 2022.

Musetti: “È quasi un sogno, vittoria inaspettata”

“Direi che è una vittoria totalmente inaspettata, i match precedenti sono stati incredibili fino alle semifinali. Prima di entrare in campo oggi sentivo dolore ovunque, ma giocando è scomparso. Penso di aver giocato il mio miglior tennis”, ha commentati un emozionato Lorenzo Musetti dopo la vittoria. “In questo torneo ho avuto una grande attitudine, grazie al mio fisioterapista che mi ha rimesso in piedi. Oggi ero davvero rilassato ed è stata una grande performance”, ha aggiunto. “È quasi un sogno, ora mi devo risvegliare. Avrò qualche giorno per godermi la vittoria e poi vedremo”, ha concluso Musetti, che la settimana prossima sarà impegnato nel torneo Atp di Vienna.