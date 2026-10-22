Jasmine Paolini eliminata dal Wta Ningbo 2026

Jasmine Paolini è stata eliminata dal torneo Wta Ningbo 2026 dalla statunitense Iva Jovic, n°12 del mondo e n°4 del seeding, che si è imposta 6-4 6-3 (in un’ora e 22 minuti) sulla tennista azzurra nel match valido per gli ottavi di finale. Il percorso della 30enne toscana (n°35 Wta) nel torneo cinese si interrompe al secondo turno dopo la buona vittoria per 6-2 7-5 contro l’ucraina Anhelina Kalinina (n°51).

Job done 💃 Iva Jovic playing outstanding Tennis and booking her place in the quarterfinals! #NingboOpen https://t.co/ICgfDZWsvA — wta (@WTA) October 22, 2026

La tournée asiatica non è stata molto fortunata per la campionessa azzurra, uscita subito di scena sia al China Open di Pechino che al Wuhan Open. Una stagione nel complesso molto altalenante, segnata da 17 vittorie e 15 sconfitte e zero titoli vinti. L’acuto è arrivato a luglio in occasione di Wimbledon, dove Paolini è riuscita ad arrivare fino ai quarti di finale. A segnarla quest’anno è stato anche l’infortunio al piede sinistro, che l’ha costretta a stare ferma per circa mese.