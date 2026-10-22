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sabato 24 ottobre 2026

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Jasmine Paolini eliminata dal Wta Ningbo 2026

Jasmine Paolini eliminata dal Wta Ningbo 2026
Jasmine Paolini, Shenzhen, Cina, 26 settembre 2026 (AP Photo/Andy Wong)
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L’azzurra ha perso agli ottavi contro Iva Jovic per 6-4 6-3

Jasmine Paolini è stata eliminata dal torneo Wta Ningbo 2026 dalla statunitense Iva Jovic, n°12 del mondo e n°4 del seeding, che si è imposta 6-4 6-3 (in un’ora e 22 minuti) sulla tennista azzurra nel match valido per gli ottavi di finale. Il percorso della 30enne toscana (n°35 Wta) nel torneo cinese si interrompe al secondo turno dopo la buona vittoria per 6-2 7-5 contro l’ucraina Anhelina Kalinina (n°51).

La tournée asiatica non è stata molto fortunata per la campionessa azzurra, uscita subito di scena sia al China Open di Pechino che al Wuhan Open. Una stagione nel complesso molto altalenante, segnata da 17 vittorie e 15 sconfitte e zero titoli vinti. L’acuto è arrivato a luglio in occasione di Wimbledon, dove Paolini è riuscita ad arrivare fino ai quarti di finale. A segnarla quest’anno è stato anche l’infortunio al piede sinistro, che l’ha costretta a stare ferma per circa mese.

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