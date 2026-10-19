Ranking Atp, Sinner resiste al primo posto

Nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione, Jannik Sinner resta numero uno della classifica Atp, complice la sconfitta di Alexander Zverev in semifinale a Shanghai. Il sorpasso è certo, ma per ora è rimandato. L’azzurro ha 10.950 punti in classifica, ma vedrà uscirne 500 lunedì prossimo, per la vittoria a Vienna dell’anno scorso, e 1000 il 2 novembre, per il titolo vinto nel Masters 1000 di Parigi nel 2025. Zverev dovrà raggiungere almeno la semifinale a Vienna per essere sicuro di scavalcarlo il prossimo 2 novembre.

Flavio Cobolli, da parte sua, eguaglia il best ranking, alla posizione numero 6. Migliora il suo best ranking Federico Cinà (n. 135, +12), che ha superato le qualificazioni ed è entrato in main draw all’Atp 250 di Bruxelles. Raggiunge la miglior posizione in classifica in carriera anche Gianluca Cadenasso (n. 183, +37), vincitore del Challenger 50 a San Gregorio di Catania. Mattia Bellucci, campione a Jinan in finale sullo spagnolo Martin Landaluce, guadagna 18 posizioni e rientra in Top 70 (n. 68). Francesco Passaro, che ha vinto a Maia il secondo titolo Challenger consecutivo, risale di ben 83 posizioni e torna in Top 150 (n. 83): nessun italiano oggi tra i primi 500 ha guadagnato così tante posizioni rispetto alla scorsa settimana. Per quanto riguarda la Top 20, Novak Djokovic esce dai primi dieci del mondo e si ritrova numero 12.

Ranking Wta, Rybakina al comando. Paolini scende al 35esimo posto

Elena Rybakina resta al comando della classifica Wta. La kazaka precede Aryna Sabalenka, che al termine dello Us Open ha abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive: la 28enne di Minsk è staccata ora di 1.646 punti dalla rivale. Sul terzo gradino del podio c’è sempre Mirra Andreeva, che conferma il ‘best’. Poche e piccole variazioni in chiave tricolore. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), perde altre due posizioni e scende al numero 35. Stabile al 65esimo posto Elisabetta Cocciaretto, che si è nuovamente operata al ginocchio sinistro e ha dato appuntamento al 2027.