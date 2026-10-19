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lunedì 19 ottobre 2026

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Ningbo Open 2026, Paolini unica azzurra nel main draw del torneo cinese

Ningbo Open 2026, Paolini unica azzurra nel main draw del torneo cinese
Jasmine Paolini in uno scatto che la ritrae su un campo del Wuhan Open 2026. (Foto: WUHAN OPEN OFFICIAL 2026/VCG via AP )
Redazione
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La tennista toscana è reduce dal flop al Wuhan Open 2026

Inizia oggi, lunedì 19 ottobre, il Ningbo Open 2026, il Wta 500 in programma fino al 25 ottobre in Cina. Jasmine Paolini è l’unica italiana presente nel main draw della quarta edizione del torneo, che si svolge allo Yinzhou international tennis centre di Ningbo.

Al primo turno l’azzurra se la vedrà con la qualificata ucraina Anhelina Kalinina. Paolini ha vinto l’unico precedente a Marsiglia, sulla terra rossa. La tennista toscana è a caccia del riscatto dopo il KO arrivato a sorpresa contro la britannica Sonay Kartal agli ottavi del Wuhan Open 2026. Il montepremi messo a disposizione dal Ningbo Open 2026 è pari a 1.206.446 dollari.

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