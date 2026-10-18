Jodar ko in finale contro Davidovich-Fokina a Shanghai

Alejandro Davidovich-Fokina ha vinto il Masters 1000 di Shanghai battendo in finale il connazionale Rafa Jodar in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (5), 6-4. Per lo spagnolo si tratta del primo trionfo in carriera in un Masters 1000.

ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA IS THE SHANGHAI CHAMPION 🤩🏆 He defeats fellow Spaniard Rafael Jodar 1-6 7-6 6-4! #RolexShanghaiMasters https://t.co/Fza6fXK0XG — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 18, 2026

“Non saprei bene come descrivere a parole ciò che ho ottenuto in questa trasferta cinese. Non avrei mai immaginato di conquistare due titoli dopo due mesi di stop. Sono davvero felice -ha raccontato lo spagnolo – In questo momento non riesco nemmeno a descrivere quello che provo. Sono felicissimo. Ora ho un volo da prendere. Spero di poter bere qualcosa per festeggiare, ma temo che non sarà possibile”. Analizzando il match Davidovich-Fokina ha spiegato che “non è una situazione semplice: era la sua prima finale in un Masters 1000, e sapevo che non sarebbe stato facile nemmeno per lui. Sapevo che avrebbe avvertito la tensione e che magari avrebbe commesso qualche errore che prima non aveva fatto. Perciò dovevo restare concentrato, continuare a credere in me stesso su ogni palla e farlo correre; infatti, nel terzo set, si è visto che ha iniziato ad avere dei crampi – ha concluso – La chiave oggi è stata puntare sulla tenuta fisica: era la mia unica possibilità”.