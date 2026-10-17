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sabato 17 ottobre 2026

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Atp Shanghai 2026, Zverev ko in semifinale, contro Davidovich Fokina

Atp Shanghai 2026, Zverev ko in semifinale, contro Davidovich Fokina
Alejandro Davidovich Fokina riceve le congratulazioni da Alexander Zverev dopo aver vinto la semifinale al Masters 1000 di Shanghai (AP Photo/Andy Wong)
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Il tedesco chiuderà comunque l’anno al numero uno del ranking

Si ferma in semifinale la corsa di Alexander Zverev, che chiuderà l’anno 2026 da numero uno al mondo, nel Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco si è arreso allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, il quale si è aggiudicato il match in rimonta vincendo per 5-7 6-4 6-3 in 2 ore e 2 minuti. Nella finale di domenica, la seconda finale Masters 1000 della carriera dopo Monte Carlo 2022, lo spagnolo troverà uno tra Daniil Medvedev o il connazionale Rafael Jodar

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