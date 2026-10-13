Home > Sport > Tennis > Atp Shanghai 2026, Zverev batte Bublik e vola ai quarti

Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, futuro numero 1 del mondo, ha battuto in tre set dopo una autentica battaglia il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(6), 4-6, 7-6(1). Nel prossimo turno Zverev trova l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto il russo Karen Khachanov in due set col punteggio di 6-3, 6-4. Prosegue infine il cammino del francese Arthur Gea, n.56 del mondo, che dopo aver eliminato il n.4 Ben Shelton, si è imposto in due set contro il ceco Jakub Mensik col punteggio di 7-6(4), 6-4.