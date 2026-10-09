Atp Shanghai 2026, Djokovic subito eliminato: avanza Hurkacz

Novak Djokovic subito eliminato all’Atp 1000 di Shanghai. Il serbo interrompe dunque la striscia di vittorie che lo aveva portato al successo nell’appuntamento precedente a Pechino, dove aveva trionfato dopo il ritiro in finale di Alex De Minaur. Djokovic, dopo il bye al primo turno, si è arreso al polacco Hubert Hurkacz, che ha vinto con il punteggio di 6-4 , 6-3 in quasi un’ora e mezza di gioco.

Avanza invece Alexander Zverev, che ha sconfitto 6-4 , 7-6 (7-4) la wild card cinese Yibing Wu. Il tedesco è pressoché certo di riuscire a chiudere la stagione da numero uno del mondo.