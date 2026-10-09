Atp Shanghai 2026, Cobolli e Berrettini fuori al secondo turno

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati eleminati nel secondo turno dell’Atp 1000 di Shanghai, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center della metropoli cinese.

Cobolli fuori contro Mannarino

Il fiorentino si è arreso ad Adrian Mannarino, vincente con il punteggio di 6-1 , 4-6 , 6-3. Un match complicato già dal primo set, condizionato da tanti errori e da molte chance sprecate, con il francese bravo a rimanere più lucido nei momenti decisivi. Quarta sconfitta consecutiva per Cobolli, che ora guarda con più apprensione alla Race per le Atp Finals di Torino. L’azzurro resta al quinto post, ma saranno decisivi i risultati degli avversari durante questa settimana.

Berrettini si arrende a Nakashima

Matteo Berrettini è invece stato sconfitto da Brandon Nakashima: 7-6 , 7-5 il punteggio finale, in un’ora e 52 minuti di partita. Troppi errori gratuiti per il 30enne romano, in particolare nei momenti chiave del match come il tie-break del primo set. Nel secondo parziale, Berrettini ha subito un passaggio a vuoto nell’undicesimo game, quando, alla seconda delle tre palle break concesse allo statunitense, ha commesso un doppio fallo risultato decisivo.