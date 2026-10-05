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lunedì 5 ottobre 2026

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Medvedev squalificato e Djokovic vola in finale a Pechino, il russo scaglia una palla contro uno spettatore: le foto

Medvedev squalificato e Djokovic vola in finale a Pechino, il russo scaglia una palla contro uno spettatore: le foto
Il russo Daniil Medvedev reagisce durante la semifinale del singolare maschile contro il serbo Novak Djokovic al torneo di tennis China Open a Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
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Il serbo Novak Djokovic risponde a un colpo del russo Daniil Medvedev durante la semifinale del singolare maschile al torneo di tennis China Open a Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Il russo Daniil Medvedev risponde a un colpo del serbo Novak Djokovic durante la semifinale del singolare maschile al torneo di tennis China Open a Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Il serbo Novak Djokovic reagisce durante la semifinale del singolare maschile contro il russo Daniil Medvedev al torneo di tennis China Open a Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Il serbo Novak Djokovic reagisce durante una pausa di gioco nella semifinale del singolare maschile contro il russo Daniil Medvedev, al torneo di tennis China Open di Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Il russo Daniil Medvedev risponde a un colpo del serbo Novak Djokovic durante la semifinale del singolare maschile al torneo di tennis China Open a Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Il russo Daniil Medvedev viene assistito da un preparatore durante la semifinale del singolare maschile contro il serbo Novak Djokovic, al torneo di tennis China Open di Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Il russo Daniil Medvedev reagisce durante la semifinale del singolare maschile contro il serbo Novak Djokovic al torneo di tennis China Open a Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Il serbo Novak Djokovic reagisce durante la semifinale del singolare maschile contro il russo Daniil Medvedev al torneo di tennis China Open a Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Il russo Daniil Medvedev osserva la situazione dopo essere stato squalificato durante la semifinale contro il serbo Novak Djokovic al torneo di tennis China Open di Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Alcuni addetti prestano soccorso a un uomo colpito da una pallina finita sugli spalti dopo essere stata scagliata dal russo Daniil Medvedev durante la semifinale del singolare maschile contro il serbo Novak Djokovic, al torneo di tennis China Open di Pechino, lunedì 5 ottobre 2026. (Foto AP/Andy Wong)

Si è detto molto dispiaciuto Daniil Medvedev dopo essere stato squalificato dal torneo Atp di Pechino 2026 durante la semifinale che stava giocando contro Novak Djokovic. Il russo, durante il nono gioco del secondo set, in un momento di rabbia, ha scagliato una pallina in tribuna colpendo inavvertitamente uno spettatore in un occhio e costringendolo ad abbandonare lo stadio. “Mi dispiace terribilmente per lo spettatore. Sto cercando di mettermi in contatto con lui, se lo desidera. Spero di poterlo incontrare di persona, chiedergli scusa e vedere come sta”, ha dichiarato il tennista russo. In finale Djokovic affronterà De Minaur.

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