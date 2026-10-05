Medvedev squalificato e Djokovic vola in finale a Pechino, il russo scaglia una palla contro uno spettatore: le foto

Si è detto molto dispiaciuto Daniil Medvedev dopo essere stato squalificato dal torneo Atp di Pechino 2026 durante la semifinale che stava giocando contro Novak Djokovic. Il russo, durante il nono gioco del secondo set, in un momento di rabbia, ha scagliato una pallina in tribuna colpendo inavvertitamente uno spettatore in un occhio e costringendolo ad abbandonare lo stadio. “Mi dispiace terribilmente per lo spettatore. Sto cercando di mettermi in contatto con lui, se lo desidera. Spero di poterlo incontrare di persona, chiedergli scusa e vedere come sta”, ha dichiarato il tennista russo. In finale Djokovic affronterà De Minaur.