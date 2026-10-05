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lunedì 5 ottobre 2026

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Atp Tokyo 2026, Alcaraz show: rimonta Munar e va in finale

Atp Tokyo 2026, Alcaraz show: rimonta Munar e va in finale
Carlos Alcaraz, Tokyo, 1 ottobre 2026 (The Yomiuri Shimbun via AP Images)
Benedetta Mura
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Il campione spagnolo torna in finale per il secondo anno consecutivo

Carlos Alcaraz è in finale all’Atp Tokyo 2026. Il fuoriclasse spagnolo, n°3 del mondo e testa di serie n°1 del tabellone, ha vinto in rimonta contro il connazionale Jaume Munar (n°49 Atp) con il punteggio di 5-7 6-3 6-1. Già campione lo scorso anno, il 23enne di El Palmar si contenderà il trofeo con il ceco Jiri Lehecka (n°19) o il monegasco Valentin Vacherot (n°14), in campo in questo momento all’Ariake Coliseum di Tokyo.

Atp Tokyo 2026, Alcaraz show: rimonta Munar e va in finale
Carlos Alcaraz, Tokyo, 1 ottobre 2026 (The Yomiuri Shimbun via AP Images)

Per il campione iberico si tratta di un grandissimo risultato se si considera che è stato fermo per oltre quattro mesi a causa di un grave infortunio al polso destro. E’ rientrato nel circuito a fine agosto in occasione degli Us Open 2026, dove ha raggiunto i quarti di finale ed è stato fermato dallo statunitense Ben Shelton dopo quattro ore e 28 minuti di gioco. Grazie alla finale raggiunta in Giappone, Alcaraz rinsalda il terzo posto in classifica, alle spalle del tedesco Alexander Zverev e di Jannik Sinner, ai box per un problema al ginocchio destro e costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai.

Il percorso di Alcaraz all’Atp Tokyo 2026

  • Sedicesimi di finale, batte Alex Michelsen 7-6 4-6 6-1
  • Ottavi di finale, batte Matteo Arnaldi 7-6 6-1
  • Quarti di finale, batte Denis Shapovalov 7-6 2-1 rit.
  • Semifinale, batte Jaume Munar 5-7 6-3 6-1
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