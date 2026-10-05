Atp Shanghai 2026, sorteggiato il tabellone: ecco i match dei 5 italiani

Sorteggiato il main draw del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari di scena sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center della metropoli cinese. Cinque gli italiani al via, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Nel primo quarto di Alexander Zverev, Matteo Berrettini debutta contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic e Flavio Cobolli al secondo turno contro il francese Adrian Mannarino o un qualificato. Nel secondo quarto Lorenzo Musetti al secondo turno contro il cinese Yi Zhou o un qualificato. Nel quarto quarto Luciano Darderi al secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas o un qualificato, metre Matteo Arnaldi debutta con un qualificato.
Qualifying has started for the 2026 Rolex Shanghai Masters 🔥 #RolexShanghaiMasters https://t.co/IC10fX5Gdo— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 5, 2026
Il tabellone degli italiani
- PRIMO QUARTO
- Matteo Berrettini vs Aleksandar Kovacevic (USA)
- Flavio Cobolli vs Adrian Mannarino (FRA) o qualificato
- SECONDO QUARTO
- Lorenzo Musetti vs Yi Zhou o qualificato
- Lorenzo Musetti vs Yi Zhou o qualificato
- QUARTO QUARTO
- Luciano Darderi vs Stefanos Tsitsipas (GRE) o qualificato
- Matteo Arnaldi vs qualificato