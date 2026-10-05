Atp Pechino 2026, Djokovic-Medvedev oggi in semifinale: orario e dove vederla in tv

Dopo l’incredibile successo ai quarti di finale dell’Atp Pechino 2026 contro Zverev, oggi lunedì 5 ottobre Djokovic scende in campo per la semifinale contro il russo Medvedev. “Questa è probabilmente una delle due migliori partite che ho giocato quest’anno – ha dichiarato il serbo nel post partita contro Zverev – insieme a quella contro Sinner in semifinale agli Australian Open. Sono ovviamente entusiasta di aver vinto contro quello che probabilmente è il miglior giocatore del mondo al momento. Sta giocando un tennis incredibile da un po’ di tempo, in particolare negli ultimi due mesi, culminati con la vittoria agli US Open. È sempre stato un giocatore di vertice. Sapevamo che era solo questione di tempo prima che conquistasse il suo primo titolo del Grande Slam. E ci è riuscito quest’anno. Non solo il primo, ma anche il secondo nello stesso anno”.

DAY 5. EPIC. Upsets, advances and big battles — it all went down at the #ChinaOpen. https://t.co/XqaMZzHiGO — China Open (@ChinaOpen) October 5, 2026

Poi sul match di oggi: “Avrei voluto un giorno di riposo in più per godermi davvero il momento e la vittoria, ma non c’è tempo. Sto già pensando a cosa devo fare per recuperare e dormire bene. So che farò di nuovo le ore piccole e che domani dovrò tornare in campo. Ormai si gioca ogni giorno. Ma va bene così. Penso solo alla partita e al mio prossimo avversario”.

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Djokovic-Medvedev: orario e dove vederla in tv

Il match di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev si gioca non prima delle 19 ora locale, le 13 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati di TennisTv.